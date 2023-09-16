هاري ماجواير يحصل على الدعم من "سبايدر مان" وبيكهام

دعم كبير لهاري ماجواير

يتعرض هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا لهجوم وسخرية غاضبة من قبل جماهير ناديه ومنتخب بلاده، حتى وصل الأمر للسخرية من المدافع على يد جماهير اسكتلندا في ملعب هامبدن بارك، خلال لقاء الأسود الثلاثة الودي مع المنتخب الإسكتلندي.

وبعد المباراة الودية، أعرب جاريث ساوثجيت عن دعمه للمدافع وأكد أنه لم يشهد لاعبًا تعامل معه الناس بهذه الطريقة، كما أصدرت والدة ماجواير بيانًا وانتقدت فيه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أرسلوا انتقاداتهم الساخرة لابنها.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية أرسل ديفيد بيكهام قائد إنجلترا ونجم مانشستر يونايتد السابق رسالة نصية إلى ماجواير وطلب منه "إبقاء رأسه مرفوعًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مالك إنتر ميامي ليس غريبًا على ردود الفعل العنيفة بعد أن تعرض لوابل من الانتقادات عقب طرده الشهير في مباراة كأس العالم 1998 ضد الأرجنتين، حيث أصبح مستهدفًا من قبل المشجعين الإنجليزي لقترة من الوقت.

كما أعلن توم هولاند، نجم سلسلة أفلام "سبايدر مان" ومشجع توتنهام هوتسبير، مؤخرًا أنه معجب بماجواير وصبره على الانتقادات.

وفي حديثه لقناة سكاي سبورتس، قال النجم: "بصراحة، أعتقد أن كون لاعبًا محترفًا في كرة القدم أمر صعب للغاية، فأنت تتعرض للضغط في كل مرة تخطو فيها على الملعب أعجب بحقيقة أنه يخطو هناك بغض النظر عما يقوله الناس إنه يبذل قصارى جهده، ويقدم أفضل أداء له أعتقد أنه لاعب عظيم، وكان منتخب إنجلترا يعتمد كثيرًا عليه على مر السنوات".