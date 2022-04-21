هاري ماجواير يبلغ الشرطة بوجود قنبلة في بيته!

أكد المتحدث الرسمي باسم مانشستر يونايتد أنه تم الإبلاغ عن تهديد في منزل هاري ماجواير بوجود قنبلة داخله.

وتم إرسال الشرطة إلى منزل المدافع الإنجليزي وسط تهديد مجهول، حيث تبحث السلطات الآن عن الجاني.

وتأتي هذه الحادثة بعد وقت قصير من هزيمة الشياطين الحمر بوجود القائد ماجواير بنتيجة 4-0 أمام غريمه ليفربول على ملعب أنفيلد.

ماذا قيل؟

قال متحدث باسم اليونايتد: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تلقى هاري تهديدًا خطيرًا لمنزل عائلته. وقد أبلغ الشرطة بهذا الأمر، وهي تبحث الآن عن الجاني".

وواصل: "من الواضح أن سلامة عائلته ومن حوله هي الأولوية الأولى لهاري".

وأوضح: "سيواصل التحضير لمباراة نهاية هذا الأسبوع كالمعتاد ولن نعلق بأي تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

ماذا عن موسم ماجواير إلى الآن؟

شارك ماجواير 35 مرة في جميع المسابقات هذا الموسم، بعد أن انتقل إلى مانشستر يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني.

ويحتل النادي حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع وآرسنال صاحب المركز الخامس مع مباراة مؤجلة مع الشياطين الحمر.

ولم يكن ماجواير محل الانتقادات في مانشستر يونايتد فقط ولكن أيضًا مع إنجلترا، حيث تعرض المدافع لصيحات الاستهجان من قبل مشجعي منتخب بلاده في ويمبلي في مارس.

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