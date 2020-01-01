هاري كين يُعلن اقتراب تعافيه من إصابته ويستعجب من كورونا

أصبح على مقربة من المشاركة في التدريبات..

أعلن هاري كين، مهاجم وقائد توتنهام، عن أنه بات قريبًا من التعافي الكامل من إصابته والعودة مرة أخرى للتدريبات، في الوقت الذي استعجب فيه حال العالم الحالي مع تفشي فيروس كورونا.

وكان الدولي الإنجليزي قد أُصيب في بداية العام الحالي خلال مواجهة السبيرز مع ساوثامبتون واضطر للخضوع إلى عملية جراحية بعد تمزق وتر من أوتار الركبة اليُسرى.

كين في تصريحات للصحافة قال "لست بعيدًا جدًا، آمل أن أعود للتدرب مع الفريق في غضون أسبوعين أو ثلاثة من الآن.".

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كما أضاف "أنا في مرحلة جيدة، أفعل كل شيء تقريبًا، والآن الأمر يتعلق بتعزيز لياقتي، لذا من وجهة نظري الشخصية، أنا بالفعل في مكان جيد الآن.".

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أما عن فيروس كورونا فقال "إنه وضع غريب، لم يكن أحد في هذا الموقف من قبل ولكن مثل أي موقف، ينبغي عليك أن تأخذ الإيجابيات منه.".

"أنا وعائلتي بخير، سوف أواصل العمل بجد والتدرب في صالة الألعاب الرياضية والعمل من المنزل وسأبذل قصارى جهدي، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث."

وأتم "من الواضح أن الجميع يفكرون في فيروس كورونا في الوقت الحالي وقد حان الوقت للتواجد مع أسرتك والبقاء في آمان ونأمل أن يكون كل شيء على ما يرام.".

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد تم تأجيله حتى 30 أبريل، فيما قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل كأس الأمم الأوروبية لتصبح في 2021 بدلًا من الصيف المقبل.