هاري كين يعادل رقماً صامداً في الكرة الإنجليزية منذ 92 عاماً

كين سجل وصنع اليوم في شباك كوسوفو

واصل الإنجليزي هاري كين ، تألقه مع منتخب بلاده، وعادل رقماً قياسياً اليوم، بعد مشاركته مع إنجلترا أمام كوسوفو اليوم.

ولعب المنتخب الإنجليزي، أمام كوسوفو في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليوم القادم، وفيها فازت إنجلترا بأربعة أهداف دون رد.

المهاجم صاحب الـ 26 عاماً، سجل هدفاً وصنع آخر في فوز منتخب بلاده اليوم، ليصل إلى هدفه رقم 12 في التصفيات كأكثر من أي لاعب آخر، كما أنه سجل في كل مباراة لعبها بالتصفيات .

لاعب توتنهام عادل الرقم القياسي للمنتخب الإنجليزي بالتسجيل خلال عام ميلادي واحد، بالتساوي مع جورج هيلسدون (1908) وديكسي دين (1927)، بعد تسجيلهم 12 هدفاً في العام.

وضمن الأسود الثلاثة، تأهلهم إلى بطولة اليورو القادمة، بعد تصدرهم للمجموعة الأولى، منذ الجولة الماضية.

جمهور كوسوفو يشكر إنجلترا بطريقة خاصة

جدير بالذكر أن إنجلترا تتصدر المجموعة الأولى، برصيد 21 نقطة، وفي المركز الثاني التشيك برصيد 15 نقطة، وحل منتخب كوسوفو في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.