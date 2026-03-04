هاري كين يحصل على لقب أفضل مهاجم في العشر سنوات الأخيرة: إحصائيات مذهلة في الداخل!

في عالم النقاشات الحماسية حول كرة القدم، لا تزال مسألة من هو أفضل مهاجم خلال العقد الماضي تقسم المشجعين. هاري كين هو أحدهم.

إد هيندل في مهمة لإقناع الجميع بأن كين هو ببساطة المهاجم الأكثر اكتمالاً في كرة القدم الحديثة. فهو يمزج بين الإنهاء الدقيق والرؤية الإبداعية بطرق لا يضاهيها سوى القليلون.

يقول إد: "هاري كين هو أفضل مهاجم في العشر سنوات الماضية".

"لدينا بنزيمة في فرنسا، كما تعلم"، قاطعه المضيف الآخر.

وسرعان ما تصاعد الجدل إلى ما هو أبعد من مجرد عدد الأهداف. "كان هاري كين يسجل أرقامًا أكبر من بنزيمة، وكان يفعل ذلك في فريق أسوأ بكثير وفي دوري أصعب بكثير أيضًا".

أصبح أسلوب كين الشامل في اللعب هو العامل الحاسم. "لم يكن هاري كين مجرد مهاجم، بل كان حلقة الوصل بين اللاعبين"، يؤكد إد. "(إنه مثل بنزيمة) لكنه أفضل قليلاً من بنزيمة".

تم توقع سؤال مضاد وسرعان ما تم الرد عليه: "(إذن أنت تقول أن بنزيمة لا يستطيع أن يكون حلقة الوصل بين لاعبي الفريق؟) أنا لا أقول أن بنزيمة لا يستطيع، أنا أقول أن هاري كين يستطيع أن يكون أفضل منه بخمس مرات".

ثم تأتي الإحصائية المذهلة. "فاز هاري كين في عام 2021 بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز وأكثر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد. شيء يحب الناس الإشادة بسلاله لقيامه به، لكن لا أحد يذكر أن هاري كين فعله قبل بضع سنوات".

يبرز هذا الحجة المقنعة ثبات كين وتعدد مواهبه وتأثيره في واحدة من أصعب الدوريات في العالم على الرغم من أنه غالبًا ما يلعب في فريق يضم لاعبين أقل شهرة.