هاري كين يتحدى شيرار: سأكون الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي!

هاري كين ألمح إلى إمكانية عودته من جديد إلى الدوري الإنجليزي من أجل تحطيم رقم ألان شيرار..

يبدو أن انتقال هاري كين من توتنهام الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني بصفقة بلغت قيمتها الأولية 100 مليون يورو، لن يحبط عزيمته ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

هاري كين شارك بالفعل في مباراته الأولى رفقة بايرن ميونخ مساء السبت خلال هزيمة فريقه أمام لايبزيج بنتيجة 3-0 في كأس السوبر الألماني، بعد ساعات قليلة من تقديمه رسميًا.

وعقد كين مؤتمرًا صحفيًا، الأحد، أجاب خلاله على أسئلة الصحفيين، والتي كان أحدها سؤالًا عما إذا كان سيتجاوز رقم ألان شيرار كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي.

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وقال كين خلال تصريحاته: "بالطبع فإن قرار مغادرة توتنهام كان صعبًا، لقد كنت في النادي لمدة 19 عامًا من حياتي، لذا يعلم الجميع مدى ارتباطي بالنادي، وكيف أنه في قلبي".

وأضاف: "ولكن في النهاية، كما قلت سابقًا، أنا محترف، ولطالما دفعت نفسي للحدود القصوى، وشعرت فقط أن الوقت ملائم للرحيل، كنت بحاجة إلى اللعب على أعلى مستوى، كنت بحاجة إلى اللعب في دوري أبطال أوروبا، وأن أحاول الفوز بالألقاب كل عام".

وأردف: "لذا، عندما فكرت في الأمر، وبالطبع تواصل بايرن معي، كان قرارًا أردت اتخاذه، بالطبع سيراهن الناس على الرقم القياسي وسيتحدثون عن شيرار، ولكن انظروا، لدي الكثير من الوقت في مسيرتي الكروية الباقية".

واختتم كين حديثه في هذا الصدد قائلًا: حاليًا، أركز على محاولة تحقيق الأشياء هنا، محاولة دفع نفسي، محاولة دفع الفريق والوصول إلى مستويات جديدة مع هذا النادي، وهذا هو تركيزي الآن".

يذكر أن شيرار يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفًا، ويلاحقه كين الذي سجل 213 هدفًا خلال مسيرته في "البريمييرليج"، ما يعني أن يبتعد بفارق 47 هدفًا فقط عن ذلك الرقم التاريخي.