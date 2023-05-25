هاري كين معروض على طاولة ريال مدريد وهازارد يحسم الصفقة!

سوق الانتقالات الصيفي في بداية نارية!

مع اقترابنا من نهاية الموسم الكروي 2022-2023، بدأت الأندية تخطط للدخول إلى سوق الانتقالات بقوة من أجل تحسين جودة اللاعبين والاستفادة المالية من بيع بعض اللاعبين التي شارفت عقودهم على النهاية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد قرر التعاقد مع مهاجم ليكون منافسًا لكريم بنزيما ويزيد من جودة الفريق على مستوى التهديف.

كارلو أنشيلوتي لا يريد أن يضيع الوقت ويبدأ بالفعل في استطلاع أحوال السوق لتحسين جودة فريقه، حيث كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن هاري كين مهاجم توتنهام تم عرضه على الفريق الإسباني من قبل وسيط والنادي في حالة دراسة للأمر بجدية.

ينتهي عقد اللاعب الإنجليزي في عام 2024 ويبدو أن نادي توتنهام قد قبل أنه ما لم يحدث مفاجأة ويوافق على التجديد فسيغادر هذا الصيف.

اللاعب نفسه ودّع الجماهير في المباراة الأخيرة على استاد توتنهام، بينما لا يرغب النادي اللندني في بيعه إلى نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ بخدمات اللاعب.

كين بتسجيله 30 هدفًا في 48 مباراة هذا الموسم، ستكون إضافته قوية وبالإضافة إلى ذلك، ستكون صفقة بتكلفة زهيدة بالنسبة لجودته، وخاصة في حالة إدراج إيدين هازارد في الصفقة.