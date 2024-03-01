فرايبورج وبايرن ميونخ | عندما يعجز السفاح هاري كين عن التهديف فـ"يتحول إلى التمثيل"

ماذا قدّم هاري كين في مباراة فرايبورج وبايرن ميونخ؟..

قدّم النجم الإنجليزي هاري كين، واحدة من أسوأ مبارياته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وذلك في مواجهة فرايبورج.

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بايرن ميونخ سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام فرايبورج، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الألماني، للموسم الرياضي الحالي.

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وفي الوقت الذي تألق فيه نجوم البافاري "الشباب"؛ مثل ماتياس تيل وجمال موسيالا، غاب كين الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني في الموسم الحالي، عن تشكيل أي خطورة على مرمى المنافس.

تيل سجل الهدف الأول للبايرن، في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف موسيالا "الثاني"، في الربع ساعة الأخيرة من المباراة؛ إلا أن ذلك لم يمنع الفريق من خسارة نقطتين؛ ليبتعد أكثر عن حلم التتويج باللقب، أمام كتيبة باير ليفركوزن "المتصدر"، والتي تقدّم مستويات مبهرة، تحت قيادة المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو.

هاري كين يعجز عن التهديف فيتحول إلى "التمثيل"..

كين ظهر عاجزًا تمامًا، خاصة في الشوط الأول من عمر المباراة أمام فرايبورج؛ ليبدأ في "التمثيل" للحصول على ركلات جزاء لمصلحة فريقه؛ حسب رأي الحكم.

وطالب كين بالحصول على ركلتي جزاء، وتحديدًا في الدقيقتين 31 و38 من عمر الشوط الأول؛ إلا أن الحكم طلب منه استكمال اللعب؛ متهمًا إياه بإدعاء السقوط داخل منطقة الـ18.

وفي الشوط الثاني.. ظهر اللاعب يتحدث مع الحكم كثيرًا، احتجاجًا على بعض القرارات، التي طالب فيها باحتساب أخطاء لمصلحة زملائه؛ كما كان يتفاعل فقط مع فرص فريقه الضائعة، بوضع يده فوق رأسه.

وربما تكون اللقطة الفنية الوحيدة التي ظهر فيها هاري كين، خلال مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج؛ تلك التي جاءت في الدقيقة 47، عندما تلاعب بدفاعات المنافس، قبل أن يسدد بجوار القائم.

وبالمجمل.. اكتفى كين بتمرير 29 كرة إلى زملائه طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة، بنسبة نجاح لم تتخط الـ72.4%، مع التسديد مرة واحدة بين الثلاث خشبات، وكسب 3 التحامات من أصل 6 شارك فيهم.