"قناع الهالوين" لن يخيف كين يا مرموش .. أبدعت أمام بوخوم ولكن جيرد مولر أشعل روح الأمير هاري!

مرموش وهاري كين يشعلان صراع البوندسليجا

يبدو أننا سنكون على موعد مع صراع شرس على لقب هداف الدوري الألماني، هذا الموسم، حيث احتدم السباق بين حامل اللقب، الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، والمصري عمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت.

مرموش يواصل انطلاقته الرائعة هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا وصنع اثنين في شباك بوخوم، ليفوز آينتراخت فرانكفورت بنيجة عريضة (7-2)، فيما رد هاري كين بهدفين و(أسيست) في مرمى يونيون برلين، ليقود بايرن ميونخ للفوز بثلاثية نظيفة، خلال منافسات الجولة التاسعة من البوندسليجا.

ويتساوى كين ومرموش في الـ16 مساهمة مع فرقهما بالدوري الألماني، فيما يتصدر مهاجم بايرن ميونخ جدول الهدافين، بعد وصوله إلى 11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة، فيما جاء مرموش في الوصافة بـ10 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري الألماني، برصيد 23 نقطة، محققًا الانتصار السابع هذا الموسم، بينما يأتي آينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث، برصيد 17 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مرموش وكين في مواجهات اليوم بالدوري الألماني..

"جيرد مولر" يشعل روح هاري كين من جديد

منذ أيام، كان الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، يتسلم جائزة جيرد مولر، كأفضل هداف في العالم، خلال حفل البالون دور 2024، حيث تقاسم الجائزة مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق، بعد تسجيل 52 هدفًا خلال الموسم.

هذه الجائزة يبدو أن باتت وجه السعد على كين، الذي بات عازمًا على عدم ترك عرش هدافي الدوري الألماني بسهولة، بعدما سجل هدفين في مرمى يونيون برلين، في الدقيقتين 15 من ركلة جزاء، و51، كما صنع تمريرة حاسمة إلى كينجسلي كومان، ليسجل ثاني أهداف البافاري في الدقيقة 43.

وصنع هاري كين رقمًا مذهلًا في ثاني مواسمه مع بايرن ميونخ، حيث ساهم في 60 هدفًا خلال 41 مباراة بالدوري الألماني، بعدما سجل 47 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

وبات هاري كين أول لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف في الدوري ويقدم أكثر من 5 تمريرات حاسمة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، هذا الموسم.

عمر مرموش يتحول إلى "كابوس" للمنافسين

لا يزال الدولي المصري عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، يواصل فرض كلمته في الملاعب الألمانية، بعدما لعب دورًا بارزًا في فوز كاسح على بوخوم بنتيجة (7-2)، على ملعب دوتش بانك بارك، خلال 73 دقيقة شارك بها، قبل أن يغادر ملعب المباراة، ليشارك إيجور ماتانوفيتش بديلًا له.

ونجح مرموش في إحراز هدف فرانكفورت الثاني في الدقيقة 18، من ركلة حرة، استغلها بشكل رائع، بتسديد الكرة في الزاوية اليسرى، كما صنع تمريرتين حاسمتين، ليسجل منها هوجو إيكيتيكي الهدف الأول في الدقيقة 8، فيما سجل كان أوزون الهدف السادس بالدقيقة 66، بمساهمة المصري.

وكالعادة، استطاع مرموش أن ينتزع الأضواء ويصبح رجل المباراة، كما حقق رقمًا قياسيًا، كأول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت، يسجل 10 أهداف في أول تسع مباريات من الدوري الألماني، ليحطم الرقم القياسي المُسجل باسم أنتوني يبواه، بـ9 أهداف في أول تسع مباريات في موسم 1993-1994.

الجماهير الألمانية لا تزال تتغنى بالهداف المصري الذي يقدم واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق، بعد تسجيله 10 أهداف وصناعة 5 تمريرات حاسمة في أول 9 مباريات، حيث تمكن مرموش من إنهاء مباراته المئوية في الملاعب الألماني على أفضل نحو ممكن، الأمر الذي دفع متابعين لترشيحه من أجل المنافسة على الكرة الذهبية في العام المُقبل.

وباتت صورة مرموش مرتديًا قناع الهالوين، أثناء احتفاله بهدفه في بروسيا مونشنجلادباخ، في كأس ألمانيا، معبرة عن اللاعب المصري الذي صار (كابوسًا) لجميع المنافسين في البوندسليجا.