هاري كين: ما فعله رونالدو وميسي بكرة القدم "عار".. والظاهرة أفضل مني!

المهاجم الإنجليزي يذكر تفاصيل التحول الذي طرأ على اللعبة

يرى الهداف الإنجليزي هاري كين أن اللاعبين باتوا يفضلون الآن اللعب على الأطراف بدلًا من اللعب في مركز المهاجم الصريح، بسبب "التحول التكتيكي" الذي حدث بسبب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وهو ما أدى إلى نقص في المهاجمين من الطراز العالمي في اللعبة .

وقال كين لشبكة TNT Sports البرازيلية: "لقد تغيرت اللعبة قليلاً، الطريقة التي يتم بها التدريب الآن تعني أن الكثير من اللاعبين يتطورون وهم يريدون أن يكونوا أجنحة، أعتقد أن ميسي وكريستيانو هيمنا لفترة طويلة جدًا على اللعب على الأجنحة، والكثير من اللاعبين كبروا وهم يشاهدونهم، في نفس موقفهم، كان لدي بعض من أفضل المهاجمين المذهلين في العالم لمشاهتهم، لذلك أردت أن أكون مهاجمًا رقم 9، هذه هي الطريقة التي تسير بها كرة القدم".

وأضاف: "أعتقد أنه من الناحية التكتيكية، يلعب بعض المديرين بمهاجم وهمي، أو في مركز رقم 9 ونصف/10. إنه أمر مخزٍ، لأنني أعتقد في النهاية أن تسجيل الأهداف هو أصعب شيء في كرة القدم، لذلك أود أن أرى المزيد من اللاعبين رقم 9".

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وكشف كين أيضًا عن إعجابه بالمهاجم البرازيلي السابق رونالدو، وأضاف: "أعتقد أننا لاعبان مختلفان تمامًا في طريقة لعبنا، ولكن في النهاية، كانت الطريقة التي اعتاد بها إنهاء الهجمات جيدة وكذلك الطريقة التي يتحرك بها بالكرة، قدرته على المراوغة، حركته، أعتقد أنه كان جيدًا كما يرى العالم كله".

وأردف: "كان لديه قدرة أكبر بكثير مني، كان لديه سرعة جيدة أيضًا، كنت أحاول مشاهدة أفضل المهاجمين في العالم، وكان في أوج عطائه في ذلك الوقت، كان من دواعي سروري مشاهدته، وكان من الجيد أن أسجل بعض الأهداف بنفسي مستفيدًا من طريقة لعبه".