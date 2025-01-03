"صفقة أمريكية" تضع مدافع ريال مدريد جنبًا إلى جنب مع هاري كين

قيمته ارتفعت سريعًا

بعد فترة قصيرة جدًا من ظهوره مع الفريق الأول لريال مدريد، أصبح راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد، قريبًا من التوقيع على أول عقد تجاري في مسيرته.

أسينسيو يعتبر من أبرز خريجي أكاديمية ريال مدريد الفترة الأخيرة، وتدرج مع فريق الرديف "كاستيا"، قبل أن يقوم المدرب كارلو أنشيلوتي بتصعيده هذا الموسم إلى الفريق الأول، بسبب الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الميرينجي في ظل إصابات دافيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كارباخال.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن ظهور اللاعب بمستويات جيدة بعد تصعيده، أدى إلى ارتفاع شعبيته، لتقوم علامة سكيتشرز للأحذية بالتفاوض معه من أجل التوقيع على عقد تعاون تجاري مشترك يمتد حتى عام 2027 بتكلفة أكثر من نصف مليون يورو، وهي المفاوضات التي انتهت بنجاح.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لن يتوقف عند ذلك، بل ستقوم الشركة الأمريكية باصطحاب أسينسيو رفقة هاري كين نجم بايرن ميونخ، ليكون أحد أبطال الحملة العالمية للعلامة التجارية المشهورة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات "سكيتشرز" لاستقطاب أبرز اللاعبين في العالم بجانب كين، حيث جعلت من ريال مدريد هدفًا لها في ظل سيطرة شركتي نايكي وأديداس على نجوم الفريق باستثناء إندريك ورودريجو وبعض اللاعبين الآخرين.

وكانت شركة الأحذية الأمريكية قد دخلت سوق كرة القدم منذ ما يزيد قليلًا عن عام، وجعلت هاري كين ينضم لها مغادرًا شركة نايكي الشهيرة، تزامنًا مع رحيله عن توتنهام وانتقاله إلى بايرن ميونخ، ليكون أسينسيو هو آخر المنضمين لها.

وتعكس هذه الاتفاقية ارتفاع القيمة السوقية للاعب، خاصة وأن سعره كان 300 ألف يورو فقط وارتفع إلى أكثر من سبعة ملايين بعد ظهوره مع الفريق الاول في ريال مدريد.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لصاحب الـ21 سنة مع ريال ينتهي في 2026، وهناك محادثات جارية بين الطرفين من أجل التوقيع على عقد جديد في أقرب فرصة ممكنة، وسط ترحيب كبير من اللاعب بهذه الفكرة.