العملاق البافاري يسدد فاتورة مشجعيه

تلقت زوجات لاعبي بايرن ميونخ، أنباء سيئة قبل ساعات من مواجهة العملاق البافاري لفريق آرسنال في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء ضيفًا ثقيلًا على آرسنال في استاد الإمارات، ضمن منافسات جولة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية: "لن تتمكن زوجات وصديقات لاعبي بايرن ميونخ من السفر إلى لندن لمشاهدة مباراة عملاق الدوري الألماني أمام آرسنال".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن هاري كين وباقي لاعبي بايرن ميونخ غادروا ميونخ أمس الإثنين، إلى لندن وهم في حالة غاضبة بسبب عدم اصطحاب زوجاتهم.

وأضافت: "لن يسمح لجماهير الضيوف التواجد في استاد الإمارات بسبب العقوبة المفروضة على بايرن ميونخ من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب تكرار أعمال شغب الجماهير وإطلاق الألعاب النارية في المدرجات خلال مواجهة لاتسيو في مباراة دور الـ16".

وتابعت "بيلد": " بسبب الإيقاف، سيتم إصدار تذاكر محدودة لبايرن ميونخ والتي سيتم تخصيصها على أساس الأولوية لمسؤولي النادي والمديرين التنفيذيين وأعضاء طاقم المدرب توماس توخيل".

وأوضحت الصحيفة أن زوجتي اللاعبين جوشوا كيميتش وإيريك داير ذهبتا بالفعل إلى لندن، لكن من المتوقع أن تبقى باقي زوجات لاعبي بايرن ميونخ في المنزل.