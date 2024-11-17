"لن يعجبكم أسلوبه" .. هاري كين يصدم نجوم إنجلترا بشأن توماس توخيل!

هاري كين يكشف عن مميزات وعيوب توخيل

صدم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، ومهاجم بايرن ميونخ الألماني، زملائه في صفوف المنتخب بشأن المدرب الجديد توماس توخيل!

ويتولى توخيل مسؤولية تدريب المنتخب الإنجليزي مع بداية عام 2025، خلفًا للمدرب الحالي لي كارسلي، الذي سيقود المنتخب لآخر مرة مساء يوم الأحد القادم ضد آيرلندا، بدوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي.

وقال كين خلال تصريحات لصحيفة "ذا ستاندارد": "كانت مفاجأة لي عندما تم الإعلان عن التعاقد مع توخيل، لأنه بعدما رحل عن بايرن افترضت أنه سيقود فريق آخر، وعملت معه عن كثب وأعرف جيدًا مدى جودته".

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وأضاف: "أعتقد أنه يستمتع بالعمل مع اللاعبين الإنجليز، ويحب عقليتهم جدًا، وسواء كان ذلك من خلال مقاطع الفيديو أو الخطب أو أي شيء آخر، فهو محفز جدًا حقًا، ومن الناحية التكتيكية يُعرف بأنه أحد أفضل المدربين".

قائد إنجلترا واصل: "الأمر سيكون مثيرًا للاهتمام بالنسبة لتوخيل، لأنه سيخوض معسكرات لمدة 10 أيام فقط، ثم لا يرانا بضعة أشهر، وعندما تحدث مع لاعبي تشيلسي، بدا أنهم على علاقة جيدة معه، فهو يحقق التوازن الصحيح بين المزاح قليلًا، ولكن عندما يكون في الملعب، لا يوجد سوى التركيز الكامل فقط".

وحذر هاري زملائه في إنجلترا من توخيل حيث قال: "لن يتردد أبدًا في المواجهة إذا لزم الأمر، وأعتقد أنه سيتحدث بصراحة شديدة في وسائل الإعلام، ولكنه سيحمي لاعبيه دائمًا، فهو صريح للغاية في طريقة حديثه، وربما كان هناك بعض اللاعبين الذين لم يعجبهم هذا الأمر في بايرن".

وتابع: "أعتقد أن هناك لاعبون لن يعجبهم أسلوب توخيل داخل المنتخب الإنجليزي، والوقت كفيل لإخبارنا بهذا، ولكنني أتطلع إلى لم شمله مرة أخرى".

واختتم كين تصريحاته قائلًا: "كان مساعد توخيل أنتوني باري جيدًا جدًا بالنسبة لي في بايرن ميونخ، فهي فرصة رائعة لتوماس توخيل للقيام بشيء مميز، وهو شيء لم يحدث من قبل، أنا متأكد من أنه يتطلع للتحدي".