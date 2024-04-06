مباراة مثيرة قبل موقعة آرسنال للبافاري

شارك هاري كين في نتيجة جديدة مخيبة لبايرن ميونخ هذ الموسم، هذه المرة أمام مضيفه هوفنهايم بنتيجة 3-2 للأخير لحساب الجولة 28 من عمر البوندسليجا.

ولعب النجم الإنجليزي المباراة كاملة مع إف سي هوليوود، اللقاء الذي لا تأثير كبير له على ترتيب الفريق في ظل ابتعاد باير ليفركوزن في مقدمة الترتيب بعد فوزه على أونيون برلين بنفس الجولة وتوسيع الفارق إلى 16 نقطة، ولكن على الصعيد الفردي، واصل كين مطاردة أرقامه الفردية لهذا الموسم رغم الهزيمة والسيناريو الغريب لسقوط البافاري ضد الفريق الذي يكافح لتفادي الهبوط.

شوط أرقام كين

وبعد شوط هاديء نسبياً، نجح كين في كسر التعادل السلبي لناديه بالدقيقة 38 بتسديدة متقنة يمين الحارس من تمريرة سيرج جنابري، ليسجل هدفه رقم 32، والهدف رقم 41 في 41 مباراة بكل المسابقات مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا حتى الآن، والمساهمة رقم 50 مع البافاري إذ يملك 38 هدفاً و12 تمريرة حاسمة في كل المسابقات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب "stats foot"، أصبح قائد سبيرز السابق أول لاعب يسجل 32 هدفاً في موسمه الأول بالكرة الألمانية ودوريها للدرجة الأولى.

وشوط انهيار بايرن ..

ولم يكن الشوط الثاني يشبه سابقه بأي شكل من الأشكال، هايدنهايم في العشر دقائق الأولى نجح في قلب الطاولة والتعادل، وسط اختفاء تام لكين وزملائه على أرضية الملعب.

وجاء رد النجم الإنجليزي في الدقيقة 56 عندما أضاع فرصة ذهبية لإعطاء فريقه التقدم مجدداً، ولكن أضاع انفراداً تاماً بالحارس كيفن مولر.

التسلل أنقذ كين مرتين أيضاً في الربع ساعة الأولى من الإحراج، بعد أن أضاع بغرابة شديدة كرتين أمام المرمى من وضعيات انفراد فشل في التعامل معهما، ولكن راية الحكم رُفعت بأي حال من الأحوال.

واقترب كين بعد ذلك في محاولتين مجدداً من إعادة بايرن للمقدمة، أولاً بتمريرة سحرية لماتياس تيل الذي فشل في التفوق على الحارس مولر، ثم بتسديدة حادت بقليل عن القائم الأيمن.

واكتمل انهيار بايرن الفاضح وريمونتا هايدنهايم عندما سجل تيم كلينداينست هدفه الثاني والثالث لفريقه بالدقيقة 79، وسط غياب تام لدفاع الضيوف، وخصوصاً كيم مين جاي الذي عانى كثيراً مع مهاجمي أصحاب الأرض.

وسيكون على كين ترك ما حدث مساء السبت خلفه هو وبايرن سريعاً في ظل الموعد المرتقب الثلاثاء المقبل عندما يعود إلى لندن من أجل موقعة ربع نهائي دوري الأبطال ضد آرسنال، لقاء يحمل طابع الديربي لنجم توتنهام السابق ضد أحد ضحاياه المفضلين.