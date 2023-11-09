"يحتاج لمنزل أكبر" .. هاري كين يقطع نصف الطريق نحو إنجاز هالاند!

ببساطة، لا يمكنه التوقف عن التسجيل!

مباراة جديدة وثنائية أخرى، هكذا أصبحت حياة هاري كين في ألمانيا مع العملاق البافاري بايرن ميونخ!

فبعد ثلاثيته في كلاسيكر ألمانيا ضد بوروسيا دورتموند مطلع الأسبوع، نجح كين في إضافة ثنائية جديدة مساء الأربعاء والضحية هذه المرة كان جلطة سراي لحساب دوري أبطال أوروبا.

عانى الفريق الألماني كثيراً لتحقيق الانتصار ضد نظيره التركي في "أليانز" بميونخ، وانتظر حتى الدقيقة 80 لينجح كين أخيراً بهز الشباك برأسية متقنة أكد صحتها حكم الفيديو، ثم عاد الهداف الإنجليزي وصنع مع ماتياس تيل هدفاً ثانياً بعد ست دقائق منح فريقه العبور وصدارة المجموعة بشكل رسمي.

"ربما يحتاج لمنزل أكبر لوضع كل الكرات التي يجمعها بسبب أهدافه في المباريات" .. هكذا سخر توماس مولر من بحث زميله المستمر بعد عن منزل في ميونخ بعد أن كل كلمات المديح لكين في المباريات السابقة، بينما مدربه توماس توخيل تغنى به قائلاً: "سجل في كل ملاعب العالم، لقد ترك المملكة المتحدة حيث الراحة وذهب لمدينة وفريق جديد وللمرة الأولى يغير فريق".

وصل هاري كين بهدفي جلطة سراي إلى مجموع 22 هدفاً في الموسم الجاري مع بايرن ومنتخب بلاده، منها 19 مع البافاري وحده الذي ساهم معه بصناعة سبعة أهداف كذلك، حصيلة استثنائية للاعب يعيش موسمه الأول فقط مع فريق ببلد ولغة جديدة كما أشار توخيل.

يتفوق كين حالياً على هداف الموسم الماضي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، الذي يملك فقط 15 هدفاً مع سيتي بكل المسابقات، وإذا واصل على نفس المنوال الرهيب قد يكون قادراً حتى على كسر رقم هالاند الخاص بالموسم الماضي عندما سجل 52 هدفاً في مشوار سيتي للثلاثية، وإن كان كين لن يمانع بطولة أولى مبدأياً في خزانته الخالية!