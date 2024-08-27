"هذا أفضل قرار في حياتي!" .. هاري كين يتسلم جائزة "الحذاء الذهبي" رغم نحسه مع بايرن ميونخ

اللاعب لم يتوج بأي بطولة طوال مسيرته الكروية..

توّج المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، بجائزة "الحذاء الذهبي"؛ كأفضل هداف في أوروبا موسم 2023-2024.

كين انضم إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2023، قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ لكن "النحس" ظل يطارده بعدم الحصول على أي بطولة في تاريخه؛ وذلك بعد أن ودع الفريق الألماني الموسم بـ"صفر ألقاب".

وعلى الرغم من ذلك.. تألق النجم الإنجليزي على المستوى الشخصي، مسجلًا 36 هدفًا في مسابقة الدوري الألماني؛ ليحصد 72 نقطة توّجته بجائزة "الحذاء الذهبي" رسميًا.

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وتفوق هاري كين بفارق 16 نقطة عن الغيني سيرهو جيرسي "الوصيف"، و18 نقطة عن الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند، اللذين تساويا في المركز الثالث.

ومن ناحيته.. أعرب كين عن سعادته الكبيرة بـ"التتويج" بهذه الجائزة، مؤكدًا على أنه يعيش أفضل مرحلة في مسيرته الكروية، خلال الوقت الحالي.

واعتبر كين أن انتقاله من الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ كان أفضل قرار في حياته.