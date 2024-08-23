"هاتف بـ5000 ريال يكشف الواقعة" .. المريسل يطالب بصحة هدف كريستيانو رونالدو أمام الرائد!

بعد قرار الحكم بإلغاء هدف رونالدو أمام الرائد..

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة إلى لجنة الحكام الرئيسة ودائرة التحكيم، حول لقطة الهدف الثاني الذي أحرزه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، في مرمى الرائد، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

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وتلقى رونالدو تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش، ليودع كرة أرضية على يسار الحارس مشاري سنيور، ويبدأ احتفالاته بالتقدم، قبل أن يقرر الحكم خالد الطريس إلغاء الهدف للتسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لمراجعة الواقعة.

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وإزاء قرار الحكم بإلغاء هدف كريستيانو، تعادل النصر مع ضيفه الرائد بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، موسم 2024-2025، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض.

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وقال المريسل، في رسالة عبر منصة (إكس)، "لجنة الحكام الرئيسية، دائرة التحكيم، حكم الساحة لمباراة النصر والرائد، خالد الطريس، حكم الفار فريح الجلعود. هل يُعقل أن مشجعًا عاديًا بواسطة جوال قيمته لا تتجاوز 5000 ريال، يستطيع كشف حالة جدلية، بينما كل التقنيات التي لديكم لم تستطع على ذلك؟"

وأجمع عدد من خبراء التحكيم، على صحة قرار الحكم خالد الطريس، بإلغاء الهدف الذي أحرزه كريستيانو رونالدو، بداعي التسلل، رغم صعوبة تقدير اللقطة، وهو الأمر الذي دفع حكام الفيديو لطلب استدعاء الطريس من أجل مراجعة اللقطة، قبل اتخاذ قرار الإلغاء.