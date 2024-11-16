"الهاتريك في الهلال يبرد قلب مشجع النصر" .. وليد الفراج يثير الجدل بتعليقه على مقصية كريستيانو رونالدو

قائد البرتغال يخطف الأنظار بهدف تاريخي

أكد الناقد الرياضي هاني الداود، أن جمهور النصر لا يهتم إلا لتسجيل نجمه وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، أهداف مؤثرة مع الفريق تساعده على تحقيق البطولات الغائبة عن خزائنه.

وضمنت البرتغال التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية، بفوزها (5-1) على بولندا، أمس الجمعة، بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو ضمن منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول.

وعلق الإعلامي وليد الفراج على هذه التصريحات خلال برنامجه "أكشن مع وليد"، قائلًا: "مهما سجل الدون أهدافًا رائعة مع منتخب بلاده، إذا لم يسجل كريستيانو في شباك الهلال هاتريك، لا يبرد قلب المشجع النصراوي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد هاني الدواد، قائلًا: "مشجع النصر لا يريد من رونالدو هاتريك في الهلال، بل يريده أن يسجل أهدافًا مؤثرة في في نهائي كأس الملك أو نهائي دوري أبطال آسيا، هذا هو ما يشفع له لدى جماهير العالمي".

وأضاف: "لا نريد من رونالدو تسجيل أهداف في الدوري بدون ما نحقق بطولة، النصر لا يحتاج إلى تسويق اسمه، لأنه غني بشعبيته ولا ينقصه سوى تحقيق الألقاب".

يذكر أن كريستيانو رونالدو الذي وصل إلى حاجز الـ910 أهداف، وبات الهداف التاريخي لكرة القدم، أصبح اللاعب صاحب أكبر عد من الانتصارات الدولية في تاريخ كرة القدم، حيث حقق 132 انتصارًا، وتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم سيرخيو راموس مع إسبانيا.