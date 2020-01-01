نيويورك سيتي يحقق في اتهامات التحرش الموجهة لدافيد فيا

اتهامات لدافيد فيا بسوء التصرف ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ونيويورك سيتي يبدأ تحقيقًا داخليًا.

أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي عن البدء في عملية تحقيقات داخلية بسبب الاتهامات الموجهة للإسباني دافيد فيا لاعبهم السابق بالتحرش الجنسي.

جاء هذا في بيان أصدره النادي، وأكد خلاله أن التحقيقات بدأت بعد انتشار الاتهامات الخاصة بلاعبهم السابق على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

وكتب النادي في البيان: "نادي نيويورك سيتي سمع عن الادعاءات التي خرجت من المتدربة السابقة له والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأضاف: "نحن نتخذ ذلك الأمر بجدية كبيرة، ولا نشجع المضايقات من أي نوع داخل أي محل من مؤسستنا، وقمنا فورًا بفتح التحقيقات في تلك المسألة".

ورد فيا على الأمر عن طريق بيان آخر نشره وكيله عبر شبكة "ESPN" وكتب فيه: "أنا أعارض الاتهامات التي تم توجيهها لي بقوة كبيرة، كل تلك الاتهامات خاطئة وأنكرها".

وكانت متدربة سابقة في صفوف النادي قد اتهمت فيا بالتحرش الجنسي أو اللفظي بشكل مستمر بها في كل يوم لها بصفوف الفريق، كما اتهمت إدارة الفريق بالتقاعس عن حمايتها.

جدير بالذكر أن فيا كان قد ترك نيويورك سيتي في 2018 وانضم لصفوف فيسيل كوبي الياباني قبل أن يعتزل كرة القدم بشكل نهائي.