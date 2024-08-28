بعد تجربة نيوم .. بيتروس يعود إلى اللعب في دوري روشن السعودي

نجم النصر سابقًا يعود إلى دوري المحترفين

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن توصل البرازيلي بيتروس لاتفاق مع أحد أندية دوري روشن السعودي للعب له هذا الموسم، وذلك عقب رحيله عن نادي نيوم الناشط في دوري الدرجة الأولى.

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لاعب الوسط البرازيلي كان قد بدأ تجاربه في السعودية مع النصر، حيث لعب له خلال الفترة من صيف 2018 حتى يناير 2022 حين خاض رحلة جديدة مع الفتح استمرت لموسم ونصف، انضم بعدها إلى نيوم في دوري الدرجة الثانية وقاده للصعود إلى دوري يلو الموسم الماضي.

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الشرق الأوسط أوضحت أن بيتروس وقع على عقد يمتد لموسم واحد مع نادي الأخدود الناشط في دوري روشن، وذلك بعد انتهاء تجربته مع نيوم، وهو النادي الذي ضم عديد النجوم هذا الصيف وأبرزهم سلمان الفرج وأحمد حجازي ورومارينيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ35 عامًا لن يستطيع الظهور مع ناديه الجديد خلال مباراة اليوم أمام الاتفاق في الجولة الثانية من دوري روشن، بل ستكون مباراته الأولى خلال مواجهة ضمك في الجولة الثالثة.

يُشار إلى أن بيتروس عُرف في الملاعب السعودية بحماسه وروحه القتالية العالية، وكذلك استفزازه للخصوم، وقد لعب في دوري روشن 131 مباراة سجل بها 12 هدفًا وصنع 8 وحصل على 29 بطاقة صفراء وواحدة حمراء.