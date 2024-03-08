ملاعب ومشاريع ضخمة .. الكشف عن خطة السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

تعرف على خطة المملكة استعدادًا لمونديال 2034

كشف بدر القاضي نائب وزير الرياضة، عن المشاريع التي تخطط لها المملكة خلال السنوات المقبلة، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2034.

وتستضيف المملكة بطولة كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034، حيث تم وضع خطة من أجل بناء استادات جديدة من أجل استضافة تلك البطولات.

وقال القاضي خلال تواجده في قمة "بلومبرج باور بلايرز" على هامش استضافة جدة للجائزة الكبرى لسباقات "فورمولا1": "المملكة ستقوم باستضافة كأس آسيا 2027، والتي ستقام بين الرياض وجدة والمنطقة الشرقية".

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وأوضح نائب وزير الرياضة قائلًا: "نمتلك مشاريع كبيرة جدًا، إما نيوم أو القضية وأبها، وسيتم فيها بناء ملاعب كبيرة واستادات رياضية جديدة، ستكون جزءًا من ملف الترشح لكأس العالم 2034".

وتحول نائب الوزير للحديث عن تعاقدات دوري روشن، حيث قال: "موجة الاستقطابات ستستمر في الدوري، فنحن لا نركز على جذب اللاعبين، بل أيضًا على تنمية مختلف الفئات العمرية، والاستثمار بالأكاديميات".