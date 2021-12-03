نيوكاسل يسعى لانتشال هازارد من مستشفى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إل ناسيونال"، فإن الفريق الإنجليزي، تقدم بالفعل بعرض لريال مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب البلجيكي، ولكن إدارة الميرينجي تريد زيادة العرض للموافقة على رحيل هازارد.

وتعمل إدارة ريال مدريد على التخلص من هازارد، خاصة في ظل خروجه من حسابات مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، بسبب كثرة إصاباته، فقررت إدارة الميرينجي بيع اللاعب وتحقيق استفادة مادية من رحيله.

ما قيمة عرض نيوكاسل لضم هازارد؟

ووفقًا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، فإن نيوكاسل قدم عرضًا بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد مع هازارد، الذي يعاني مع ريال مدريد بسبب كثرة إصاباته منذ انضمامه من تشيلسي، في صيف 2019.

ومن جانبها رفضت إدارة ريال مدريد، وتريد رفعه إلى 50 مليون يورو، للتخلي عن اللاعب صاحب الـ 30 عامًا.

ما الأندية المهتمة بضم هازارد؟

نيوكاسل ليس الفريق الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع هازارد، فقد ذكرت التقارير الصحفية في وقت سابق، أن تشيلسي يريد استعادة لاعبه السابق من ريال مدريد.

وحسبما ذكرت الصحافة الإسبانية، فإن هازارد لا يمانع من العودة إلى تشيلسي في يناير القادم أو الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.