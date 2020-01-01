من هو ياسر الرميان؟ رئيس نيوكاسل الجديد بعد الاستحواذ السعودي

مع اقتراب الصندوق السيادي السعودي من شراء نيوكاسل ظهر اسم جديد وقيل إنه سيكون الرئيس الجديد للنادي هو ياسر الرميان، فمن هو وما هي أعماله التجارية؟

أحمد رضوان | تويتر

رغم تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتأثيره الكبير على كرة القدم الذي يرى البعض أنه لم يبلغ ذروته بعد، أشارت الصحافة الإنجليزية هذا الأسبوع إلى اقتراب بيع مايك آشلي لنادي نيوكاسل .

قد يكون هذا خبرًا رائعًا وسط أخبار سيئة يسمعها عشاق الساحرة المستديرة ولا سيما جماهير الماكبايس بكثرة هذه الأيام، فعملية بيع النادي انتظرها الأنصار كثيرًا نظرًا لتراجع مستواه تحت قيادة المالك الحالي، وهبوطة من الوري الإنجليزي الممتاز مرتين تحت ولايته.

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المالك الجديد لنيوكاسل هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يتبع بشكلٍ مباشر للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ليكون بذلك الفريق الثاني الذي تمتلكه المملكة في أوروبا، بعد نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ.

انتشر أن خطط الاستحواذ ستشهد استثمار صندوق الاستثمار السعودي في 80٪ من أسهم النادي، وسيتم تقسيم الـ 20٪ المتبقية بين أماندا ستافيلي وبي سي بي كابيتال بارتنرز (10٪) ورجال الأعمال البريطانيين، الأخوين روبن (10٪).

إذا أغلقت صفقة بيع نادي نيوكاسل ، فإن ياسر الرميان سيصبح رئيسًا للنادي، وفقًا لصحيفة إيفنينج كرونيكل، ويمتلك الرئيس المحتمل أسهم في أرامكو السعودية وأوبر وسيبانك.

فمن هو ياسر الرميان؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

من هو مالك نيوكاسل الجديد؟ وما هي الصفقات المحتملة في سوق الانتقالات؟

من هو ياسر الرميان؟

هو ياسر بن عثمان الرميان أحد الوجوه الاقتصادية السعودية، ولد في 20 فبراير 1970 اي أنه يبلغ من العمر 50 عامًا.

حصل الرميان على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل عام 1993، ثم حصل على شهادة الإدارة العامة من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2007.

كانت بداية الحياة العملية لياسر الرميان في عام 1999، عندما كان مديرًا للوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي، وظل في هذا المنصب حتى عام 2004، حينما أصبح رئيس قوائم الأوراق المالية في هيئة السوق المالية حتى 2007.

في عام 2008 تولى الرئيس الجديد لنيوكاسل منصب الرئيس التنفيذي في شركة الخليج للاستثمار، وخلال الفترة بين 2008 إلى 2010 تولى إدارة تمويل الشركات من هيئة السوق المالية.

أصبح الرميان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة السعودي الفرنسي كابيتال من 2011 حتى 2015، كما كان عضو في مجلس إدارة تداول عامي 2014 و2015.

ما هي المناصب التي تولاها ياسر الرميان؟

كانت بداية الرميان مع المناصب الحكومية في عام 2015، عندما تم اختياره ليكون مستشارًا بالديوان الملكي حتى عام 2016، والذي أصبح فيه مستشارًا في مكان آخر، هو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو المنصب الذي يعادل درجة وزير.

اختير بعذ ذلك ضمن أعضاء مجلس إدارى صندوق التنمية الصناعية السعودي، كما أصبح عضوًا في مجلس إدارة شرمة أرامكو في 2016، وبعدها بعام تقلد منصبه الحالي وهو المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة السعودي، القريب من الاستحواذ على 80% من أسهم نادي نيوكاسل .

هناك مناصب أخرى تولاها ياسر الرميان، أبرزها عضوية شركة أوبر، ورئاسة الاتحاد السعودي للجولف.

الرميان هو وجهة اقتصادية للملكة العربية السعودية له وزنه في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2018 حصل على المركز السادس في تقييم أكثر المستثمرين تأثيرًا في العالم، وذلك بعد أن حصل على المرتبة الثالثة من نفس التصنيف لكن بالنسبة للعرب في 2017.

شارك رئيس الماكبايس المنتظر في عدة مؤتمرات اقتصادية عالمية، أبرزها منتدى بلومبرج عام 2017، ومبادرة مستقبل الاستثمار عامي 2017 و2018، وميلكن الشرق الأوسط في 2019.

ومما سبق يمكننا القول أن اختيار ياسر الرميان لرئاسة نادي نيوكاسل بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي عليه سيكون صائبًا جدًا، فمناصبه الإدارة ترشحه لأن يرفع من شأن الفريق ويحقق منه الأرباح بالتوازي مع ذلك.