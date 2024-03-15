نيوكاسل يحضر مفاجأة "غير سارة" لمنتخب السعودية بشأن روبرتو مانشيني!

تعرف على خطة نيوكاسل

على الرغم من غضب البعض من المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، إلا أن نيوكاسل الإنجليزي يُخطط لمفاجأة غير سارة لجماهير الأخضر!

وكشف موقع "HITC" عن أن نادي نيوكاسل يبحث عن بدائل حاليًا للمدرب الحالي لهم إيدي هاو، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الموقع أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد لا يبذل مجهودًا لإيجاد بديلًا لإيدي هاو، ولكنهم يقومون حاليًا بتجميع الخيارات التي من الممكن الاختيار بينها لتدريب نيوكاسل خلال الفترة القادمة.

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ويعد روبرتو مانشيني هو أحد الأسماء التي ستتواجد في تلك القائمة، خاصة وأنه يرتبط بعلاقة قوية مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على تدريب المنتخب السعودي خلال العام الماضي.

وقاد مانشيني مانشستر سيتي عام 2009 بدلًا من مارك هيوز، ونجح في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012، في واحدة من أكثر البطولات درامية، حينما حسمها الفريق بالجولة الأخيرة على حساب مانشستر يونايتد.

ويُريد صندوق الاستثمارات العامة أن يتعاقد مع مانشيني، لأنه شخص لديه سيرة ذاتية واسعة تتضمن ألقاب الدوري، بالإضافة إلى أنه لديه خبرة بالدوري الإنجليزي.