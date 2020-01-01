كيف سيؤثر قانون اللعب المالي النظيف على خطط نيوكاسل في سوق الانتقالات؟

بعد اقتراب السعودية من السيطرة على نيوكاسل، كيف قد يؤثر قانون اللعب المالي النظيف على خطط الإدارة الجديدة لدعم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية؟

باتت مسألة أيام ويتم الإعلان بصورة رسمية عن نقل ملكية نيوكاسل إلى صندوق الاستثمار السعودي، ومع هذه الصفقة، تضع جماهير المكابايس آمالًا لا تعد ولا تحصى على القيام بسوق انتقالات تاريخي يحوّل النادي من القاع إلى القمة.

تجربة امتلاك الشركات العربية للأندية دائمًا ما كانت مثيرة للاهتمام وتدعو للتفاؤل لجمهور نيوكاسل، ففي إنجلترا تحوّل مانشستر سيتي من المنافسة على الهبوط إلى أحد الأقطاب الأربعة في البريميرليج، مع تتويجه أربع مرات باللقب.

وفي فرنسا تحوّل باريس سان جيرمان تمامًا من فريق متوسط إلى أحد أهم الأندية في القارة الأوروبية ومنافس دائم على لقب دوري أبطال أوروبا مع هيمنة مطلقة على الليج آ بمجرد وصول ملاك قطريين للنادي العاصمي.

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التجربتان السابقتان وتجارب أخرى تُبشر جمهور نيوكاسل بثمة نجاح كبير سيدق الأبواب قريبًا، لكن هناك حجر عثرة سيظهر قد يعطل كثيرًا من النمو المتوقع، ألا وهو قانون اللعب المالي النظيف المُطبق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤخرًا.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على ما هو قانون اللعب المالي النظيف، وكيف قد يؤثر على تجربة نيوكاسل..

ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟ ومتى بدأ العمل به لأول مرة؟

اللعب المالي النظيف هو قانون يتم العمل به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو يستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية لليويفا للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانيتها أي نوعٍ من أنواع العجز المالي.

تم تقديم مشروع القانون من قبل اللجنة التنفيذية في اليويفا عام 2009 عندما كان ميشيل بلاتيني الرئيس، ثم بدأ العمل به بدايةً من موسم 2011-2012.

بموجب هذا القانون فإن النادي الذي تزيد مصروفاته عن إيرادته يكون عرضةً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ من التوبيخ ولفت النظر، ويمكن أن تصل للمنع من المشاركة في المسابقات أو الحجب تماماً.

وفي التقرير الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2009، تبين أن نصف الأندية البالغ عددها 655 قد تحملت خسائر مادية في السنة السابقة، وأن 20% منها في وضعٍ مالي خطير، وفي الأشهر الأولى من عام 2012، أكدت البيانات الواردة أن ديون أندية كرة القدم تقدر بحوالي 1.6 مليار يورو، وبلغت نسبة النمو 36٪، وحملت هذه البيانات كارثةً تمثلت في أن 75% من الأندية غير قادرة على تحقيق التوازن المطلوب.

جعل قانون اللعب المالي النظيف الأندية تبحث عن موارد جديدة للاستثمار وكسب المال، كما أجبرتهم على الاهتمام بقاعدة الناشئين وذلك لأن الاعتماد على شراء اللاعبين فقط سيسبب بطريقة أو بأخرى العجز في الميزانية.

ما هي آخر الأندية التي تضررت كثيرًا من قانون اللعب المالي النظيف؟

من المعروف أن الاتحاد الأوروبي قد وضع عقوبات صارمة لكل من يخالف قانون اللعب المالي النظيف، وكان مانشستر سيتي هو آخر الأندية التي سقطت ضحية وتلقت عقوبات قاسية بعد اتهامها بمخالفة القانون.

النادي الإنجليزي تم معاقبته بالحرمان من اللعب في البطولات الأوروبية لمدة عامين، كما تم تغريمه 30 مليون يورو، في عقوبتين من شأنهما أن يُضعفا السيتيزنز كثيرًا، فالغياب عن دوري الأبطال يعني فقدانه للاعبيه الكبار، كما سبق وألمح كيفن دي بروينه مثلًا.

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كيف سيؤثر قانون اللعب المالي النظيف على نيوكاسل؟

خرجت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بتقرير هام للغاية أكدت فيه أن سلطات الاتحاد الأوروبي ستظل تطبق هذا القانون بكل ما فيه وبصرامة شديدة فيما يتعلق بتجربة نيوكاسل الجديدة، والأمر نفسه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الصحيفة من مصادرها أنه الصفقات المستقبلية التي سيبرمها الملاك السعوديون سيتم فحصها بدقة شديدة ولن تكون هناك أي قدرة على التلاعب بالسجلات المادية للنادي من خلال ضخ أموال إضافية في صفقات الرعاية أو ما شابه.

بالتالي، فإن الإدارة الجديدة لنيوكاسل لن يتسنى لها أن تصرف سوى ما يربحه النادي حاليًا من أموال البث وصفقات الرعاية الطبيعية، وبالتبعية فلن تكون الفرصة مواتية كما قد يتخيل البعض لشراء نجوم عدة، فسيستلزم الأمر سنوات من أجل جمع الأموال بالطريقة التي تتناسب مع قوانين اللعب المالي النظيف.

هذا الأمر سيجبر الملاك السعوديين على بدء المشروع في نيوكاسل بهدوء شديد، فالاعتماد على الإيرادات الحالية لن يسمح بتاتًا للإدارة بشراء الأسماء المقترحة مثل فيليب كوتينيو ودريس ميرتينز مثلًا، ولذلك فسيكون لزامًا أن يتم التعاقد مع المواهب رخيصة الثمن والتي راتبها يتناسب مع الوضع المادي للنادي وإيراداته، ومن ثم العمل معهم خطوة بخطوة للعودة إلى البطولات الأوروبية ثم زيادة المداخيل والتحول إلى تجربة مماثلة بتوتنهام حاليًا على سبيل المثال.

القانون حتمًا سيعرقل نمو نيوكاسل وتقدمه، سيكون بمثابة الشوك في حلق الإدارة الجديدة، فلا مجال أو مفر للهروب من أحكامه، ومع الحملات الإعلامية المتوقع أن تنطلق من بعض الأندية الأخرى، سيتم التدقيق بصورة مبالغ فيها مع كل صفقة تُعقد في سانت جيمس بارك.