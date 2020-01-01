تحقيق خاص | مستقبل نيوكاسل السعودي بين أحلام الجماهير وعقبات الواقع

رؤية في مستقبل نيوكاسل بعد اقتراب بيعه لصندوق الاستثمار السيادي السعودي

تترقب جماهير نيوكاسل والكرة الإنجليزية عامة الإعلان الرسمي لبيع نادي نيوكاسل لصندوق الاستثمار السيادي السعودي، إذ لم يتبق على تلك الخطوة سوى تفاصيل بسيطة خاصة برابطة الدوري الإنجليزي .

التساؤلات بدأت بالفعل حول مستقبل نيوكاسل بعد تلك الخطوة المفصلية في تاريخه، هل سيُضاف لقائمة النماذج الناجحة مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان أم سيدخل نفقًا مظلمًا كما حدث مع ميلان في إيطاليا بعد بيعه من سيلفيو بيرلسكوني إلى الصينيين ومن ثم انتقال ملكيته إلى صندوق إيليوت.

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الأحلام والطموحات كبيرة جدًا لكن العقبات على أرض الواقع أيضًا كبيرة وصادمة أحيانًا، جول تحدث مع آريان هاسنيان وهو صحفي ومشجع للماكبايس ولديه علاقات جيدة مع النادي وجماهيره حول رؤيته لمستقبل نيوكاسل السعودي.

أحلام وواقعية

بداية الحديث مع آريان كان حول أحلام جماهير نيوكاسل وما الذي تنتظره من الملاك الجدد، وقد أكد أنها ستكون سعيدة جدًا لو حقق ناديها نصف النجاح الذي حققه مانشستر سيتي بعد انتقال ملكيته للإمارات.

مضيفًا حول طموحات الجماهير "نيوكاسل أنهى البريميرليج موسم 2011-2012 في المركز الخامس وذلك كان أفضل ترتيب لنا منذ عدة سنوات، إنهاء الموسم في المركز الرابع واللعب في دوري أبطال أوروبا سيكون حلمًا تحول إلى حقيقة. تخيل أن العديد من عشاق الفريق الصغار لم يروه يلعب في دوري الأبطال".

مانشستر سيتي نجح في الفوز بلقب البريميرليج بعد 4 سنوات من بيعه، فيما احتاج باريس سان جيرمان إلى عامين فقط، وبالتأكيد لعب عنصر التنافسية وقوة المسابقة دورًا بارزًا هنا.

هذا الأمر أكده آريان، وقد تحدث بواقعية كبيرة حين قال عن الفترة التي قد يحتاجها نيوكاسل للفوز بالبريميرليج "أعتقد أننا سنحتاج وقتًا أطول، البريميرليج بطولة قوية وتمتاز بتواجد الجماهير المكثف في الملاعب، وهذا ما يُميزها عن بطولة الليجا مثلًا، إذ حتى الأندية الصغيرة هنا تمتلئ ملاعبها بالعشاق".

"هنا أنت بحاجة لأداء مثالي للفوز بالمباراة، لو قدمت 5% فقط أقل من منافسك ستخسر اللقاء، لا يوجد وصفة مضمونة للنجاح، أعتقد عمومًا أن امتلاكنا فرصة كبيرة للفوز بالبريميرليج خلال 8 سنوات قادمة سيكون أمرًا رائعًا".

سوق الانتقالات ... اللاعبون والمدرب

الحديث عن بيع الأندية يتبعه فورًا النقاش حول سوق الانتقالات، وهنا يبدأ الجدال حول المشروع الأفضل، وإن كان الاعتماد على الشباب أو الأسماء الجاهزة لتقديم الإضافة سريعًا.

بعض الجماهير تبدأ الحلم بالأسماء الكبيرة والصفقات الضخمة، فيما البعض الآخر يتم بشيء من الواقعية ويبدأ البحث عن المواهب الشابة ذات الأسعار المقبولة، خاصة في ظل ما يعيشه العالم حاليًا من تبعات سلبية لأزمة فيروس كورونا.

آريان تحدث عن سوق الانتقالات قائلًا "لطالما أحببنا تواجد أسماءً كبيرة في صفوف فريقنا. نيوكاسل هو الفريق الوحيد الموجود في المدينة، لذا أي لاعب مميز وناجح هنا قد يتحول إلى أسطورة".

"إن امتلكنا القدرة على ضم لاعبين مثل ديفيد جينولا وفاوستينو أسبريلا وحاتم بن عرفة سيتحولون إلى أساطير هنا. أقرب لاعب إلى تلك المجموعة موجود حاليًا في النادي هو ألان سان ماكسيمين وانظر لمدى حب الجماهير له. لا أقول أننا بحاجة للتوقيع مع كيليان مبابي، لكننا نحب التعاقد مع الموهبة القادمة، كيليان مبابي الجديد".

وأوضح آريان أن الاهتمام ببناء هيكلية قوية للنادي بشكل عام والاهتمام بقطاع الشباب والفريق النسائي سيُعزز نجاح الملاك الجدد ويمنحهم الكثير من رضا الجماهير.

نيوكاسل يحتل المركز الـ13 حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، ولا يبدو الفريق قادرًا على المنافسة بقوة على المقاعد الأوروبية في ظل تواضع عناصره.

آريان اختار 3 لاعبين فقط من الفريق الحالي يراهم قادرون على أن يكونوا نواة الفريق المستقبلي لنيوكاسل، وهم ألان سان ماكسيمين وميجيل ألميرون والقائد جمال لاسيليس.

اللاعبون هم مثار النقاش الأهم في سوق الانتقالات، لكن اسم المدرب ينال كذلك حيزًا كبيرًا من النقاش بين الجماهير.

آريان يرى أن المدرب الحالي ستيف بروس ليس الاسم المفضل لقيادة نيوكاسل بعد بيعه للسعودية، بل رشح اسمًا واحدًا يراه الأفضل.

قال "رافا بينيتيز كان محبوبًا من الجماهير، ستيف بروس لم يكن الاسم المطلوب ليخلفه. أحب رؤية دييجو سيميوني يقود الفريق لأنه يُدرك تمامًا كيفية الفوز بالمباريات، بجانب أننا في بداية فترة التغيير سنكون بحاجة لشخصية قوية مثله، وأسلوب لعبه يُناسب تمامًا البريميرليج".

"الدوري الإنجليزي صعب بالتأكيد، اللاعبون بحاجة للقتال بقوة لتحقيق النتائج المطلوبة، ومدرب بمثل شخصيته سيكون قادرًا على قيادتهم وتحفيزهم جيدًا".

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أزمة كورونا واللعب المالي النظيف

ولم يُخف آريان قلقه من آثار أزمة فيروس كورونا على نيوكاسل، لكن موضحًا في نفس الوقت أنه لن يكون الفريق الوحيد المتأثر سلبًا بل كرة القدم والحياة بشكل عام تغيرت وتأثرت بتلك الأزمة العالمية.

أما مصدر القلق الأهم عند بيع أي نادٍ فهو قانون اللعب المالي النظيف، والذي حرم أندية عديدة من القيام بثورة في سوق الانتقالات مثل إنتر وميلان وفالنسيا.

آريان تحدث عن تلك النقطة قائلًا "التغيير الشامل سيكون حلمًا لنا، لكننا واقعيون وندرك تمامًا أن الأمر سيتطلب بعض الوقت، نريد أن نحلم لأننا اعتدنا هذا طوال الـ15 عامًا الأخيرة".

"لا نريد إصلاحًا سريعًا، مانشستر سيتي أعاد بناء كل شيء في النادي، بدءً بقطاع الشباب حتى الفريق النسائي".

"إن كان قانون اللعب المالي النظيف سيمنعنا من التطور سريعًا على أرض الملعب، يُمكننا التعايش مع ذلك لكن بشرط وضع الأسس السليمة للبناء. نحب أن نرى لاعبينا الشباب يتقدمون ويتطورون، نحلم أن نرى اللاعبون من الشمال الشرقي يلعبون لنيوكاسل".

"أنظر لآلان شيرر، هداف البريميرليج التاريخي، تعرض لثلاث إصابات ومع هذا احتفظ بقدرته على إحراز الأهداف لصالحنا، تخيل فقط عدد الأهداف الذي كان سيُحرزها لو كان لعب مع مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون. مؤخرًا لدينا أندري كارول الذي عاد لفريق مدينته ووقع معنا عقدًا يحصل خلاله على المال مقابل كل مباراة يخوضها، وهذا يُظهر مدى عشق اللاعبون من مدينتنا لهذا الفريق".

بعيدًا عن الفريق واللاعبين وسوق الانتقالات، يبقى الحلم الأكبر لجماهير أي نادٍ عند بيعه لملاك أثرياء هو الملعب.

وقد أبدى آريان رغبته في قيام الملاك الجدد بتجديد وتحديث ملعب سانت جيمس بارك الخاص بنيوكاسل وتبلغ سعته 52 ألفًا و405 مشجعًا، إذ أكد أن زيادة السعة إلى ما يزيد عن 90 ألف مشجعًا سيكون رائعًا، مشيرًا إلى أنه سيكون كامل العدد دومًا وفي كافة المباريات كما هو الوضع حاليًا.

هل تتغير تلك الأرقام مستقبلًا؟

تبلغ القيمة السوقية للاعبي نيوكاسل حاليًا 246.18 مليون يورو حاليًا، وقد انخفضت بفعل أزمة كورونا بنسبة 21%، إذ كانت تُساوي 311 مليون يورو في الأول من مارس الماضي.

ويتصدر الثنائي آلان سان ماكسيمين وجويلاينتون قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في الفريق، بقيمة 20 مليون يورو، يليهما شين لونجستاف بـ17.5 مليون يورو.

المهاجم البرازيلي جويلاينتون هو أغلى صفقة في تاريخ النادي، إذ ضمه الصيف الماضي من هوفنهايم الألماني مقابل 44 مليون يورو، فيما كانت أغلى صفقة بيع خاصة بانتقال أندري كارول في آخر أيام يناير 2011 إلى ليفربول مقابل 41 مليون يورو.

صندوق الاستثمار السعودي سيدفع 300 مليون جنيه إسترليني مقابل استحواذه على 80% من قيمة النادي الإنجليزي، أي ما يُساوي 342 مليون يورو تقريبًا، وبالتأكيد سيكون مطالبًا بدفع المزيد من الأموال لإنعاش الفريق ودعم صفوفه جيدًا خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين الكبير مؤخرًا.

فيما يلي المبالغ التي أنفقها نيوكاسل على سوق الانتقالات خلال المواسم الخمسة الأخيرة، والسؤال الأهم الآن .. كيف ستتغير تلك الأرقام وكيف ومتى سيتحول الفريق إلى وحش جديد في الميركاتو؟

مستقبل نيوكاسل على المحك الآن، معلق بين أحلام وآمال الجماهير وعقبات أرض الواقع، لكن الأمر المؤكد أن اسم السعودية كفيل بمنح عشاق الماكبايس ثقة هائلة في المستقبل، خاصة بالنظر لتجارب العرب السابقة في امتلاك الأندية الأوروبية.