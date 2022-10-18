البرازيلي يعود إلى كواليس عام 2013

تحدث البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان حاليًا وبرشلونة سابقًا في معرض دفاعه عن نفسه أمام محكمة برشلونة حول المخالفات التعاقدية التي ارتكبها أثناء توقيعه للنادي الكتالوني في عام 2013.

وقال نيمار إنه منذ كان طفلًا تمنى التوقيع لبرشلونة "لأنه كان يريد أن يلعب هناك منذ صباه، وهذا كان حلمي دائمًا".

نداء القلب

وأكد البرازيلي أن هناك العديد من الأندية التي أظهرت اهتمامها به وعلى رأسها ريال مدريد، ولكنه "استمع لقلبه" على حد وصفه.

وأضاف نيمار: "لقد كنت أدرك أن هناك العديد من الأندية المهتمة بي، ولكن حلمي كان اللعب لبرشلونة، في 2013 اتخذت قراري، كان علي المفاضلة بين برشلونة وريال مدريد، كانت هناك العديد من الأندية الأخرى المهتمة بي، ولكن الاختيار النهائي كان بين هذين الناديين".

وأردف: "نداء قلبي كان واضحًا، كنت أريد اللعب لبرشلونة، حلم طفولتي كان اللعب هناك، كان يمكن الذهاب إلى مدريد، ولكن قلبي كان واضحًا".

"أسمع كلام والدي"

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين برشلونة وسانتوس لضمه في ذلك الوقت، قال نيمار إنه "لم يشارك في أي محادثة".

وأوضح: "والدي كان يهتم بكل شيء، إنه واحد من الأشخاص الذين يهتمون بكل الأشياء، عادة أوقع على أي شيء يخبرني به".

جدير بالذكر أن صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة شابها الكثير من الجدل حول تلقي عمولات ثنائية للاعب ووالده لم يتم الإفصاح عنها في بنود الصفقة، ووصل الأمر إلى سجن رئيس برشلونة آنذاك ساندرو روسيل.