نيمار يوقف محادثات التجديد مع باريس وينتظر برشلونة

توابع الخروج الأوروبي

قرر المهاجم البرازيلي نيمار، إيقاف محادثات التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان من أجل برشلونة.

عقد نيمار الحالي مع باريس ينتهي في 30 يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، وسط اهتمام من برشلونة للحصول على خدماته.

الأمور كانت تسير الفترة الماضية نحو تجديد نيمار، ولكن بعد خروج باريس من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بدأت الأمور تتغير.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن اللاعب أعاد التفكير في مستقبله بعد الخروج الأوروبي أمام مانشستر سيتي في الأبطال.

وهو ما دفعه لإيقاف محادثات التجديد، لرغبته في العودة إلى برشلونة من أجل اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرة الآن في ملعب برشلونة، من أجل التقدم بعرض مناسب للحصول على خدمات النجم البرازيلي.

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الخطوة لن تكون بهذه السهولة، لكن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني يؤمن جيدًا بالتأثير الذي من الممكن أن يحدث في حالة التعاقد مع نيمار من الناحية الفنية، وكذلك ضمن مساعي النادي للحفاظ على خدمات ميسي.

يذكر أن صاحب الـ29 سنة سجل 15 هدفًا وصنع 10 مع باريس في 27 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.