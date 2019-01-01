نيمار يقرر الاجتماع مع يوفنتوس

هل تخلي نيمار عن العودة لبرشلونة؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إيطالية أن اجتماعاً قد يحدث في الأيام المقبلة بين مسؤولي يوفنتوس ووكلاء نيمار، نجم باريس سان جيرمان.

مصير نيمار أصبح محل تكهنات في الأيام الأخيرة بعد الحديث عن رغبته بالعودة لبرشلونة وتوتر علاقته مع بي إس جي.

نيمار يظهر في تدريبات باريس وسط شائعات انضمامه لبرشلونة

وذكر باولو باجانيني، الصحفي في شبكة "راي"، أن تم تحديد ميعاد في الأيام المقبلة بين والد نيمار وفابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس.

وأكد باجانيني أن طبيعة اللقاء ستكون تعارفية لمعرفة مدى إمكانية تحرك يوفنتوس لضم النجم البرازيلي في الفترة المقبلة.

وطرحت "موندو" اسم يوفنتوس ضمن عدد من الأندية التي قد تكون بديلة لبرشلونة حال قرر الأخير عدم التحرك لضم نيمار.

وأعلن يوفنتوس رسمياً تعاقده مع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس صباح الخميس مقابل 75 مليون يورو.