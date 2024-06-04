"يستحقها بكل تأكيد" .. نيمار يهنئ نجم ريال مدريد بدوري الأبطال ويرشحه للكرة الذهبية

"بعثت له رسالة بعد الفوز على دورتموند"

يرى نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، أن مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور هو الأحق بالحصول على الكرة الذهبية.

وساهم فينيسيوس بشكل فعال في فوز فريقه ريال مدريد، بـ3 ألقاب هذا الموسم هي دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، حيث سجل 24 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وقال النجم البرازيلي الذي يغيب عن الملاعب منذ 7 أشهر للإصابة: "من الواضح أن الكرة الذهبية ستكون من نصيب فينيسيوس جونيور، آمل ذلك لأنه يستحقها بجدارة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في تصريحات لشبكة "باند سبورتس" على هامش مزاد لصالح مؤسّسته الخيرية في ساو باولو: "بعثت لفينيسيوس رسالة قبل المباراة النهائية وأخرى بعدها. من المؤكد أنه سيفوز بالكرة الذهبية، إنه رائع ويرفع بكل فخر ألوان بلادنا في جميع أنحاء العالم".

وأشار نيمار، إلى أن منتخب بلاده هو المرشح الأول للفوز بلقب كوبا أميركا، رغم أنه لن يشارك في البطولة المقرّرة في الولايات المتحدة بين 20 يونيو الجاري و14 يوليو المقبل.

وأوضح: "بالطبع أنا حزين لأنني لن أتواجد مع المنتخب. من المؤسف أن اضطر إلى البقاء بعيدًا، لكني سأساندهم بطبيعة الحال".

وختم نيمار: "أتمنى أن تتمكن البرازيل من الفوز، نملك الفريق القادر على تحقيق ذلك بوجود لاعبين يتمتعون بمستوى عال على رأسهم فينيسيوس جونيور".