نيمار يهدي هدفه أمام ليل للراحل كوبي براينت

نيمار علم بوفاة كوبي براينت أثناء مباراة فريقه أمام ليل

كشف نيمار لاعب باريس سان جيرمان، عن سبب احتفاله بالهدف الثاني لفريقه في شباك ليل مساء اليوم، مشيراً إلى أنه أهدى الفوز لروح الراحل كوبي براينت.

وقاد نيمار فريقه لفوز على ليل، بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي.

وتوفى مساء اليوم، أسطورة السلة كوبي براينت في حادث تحطم مروحية.

وعقب تسجيل نيمار الهدف الثاني، رفض الاحتفال وأشار بيديه بطريقة احتفال براينت الشهيرة.

Após marcar o segundo gol no jogo, @neymarjr prestou sua homenagem a Kobe Bryant. 🙏



Que o ídolo do esporte descanse em paz. 😢 pic.twitter.com/YxWMeWvpHF — DAZN BRA (@DAZN_BRA) January 26, 2020

وقال نيمار في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد نظرت إلى الرسائل أثناء استراحة شوطي المباراة، وعرفت الخبر".

وواصل: "إنه خبر محزن لكل عشاق الرياضة ليس فقط لمشجعي السلة، احتفالي اليوم كان من أجله، فلترقد روحه في سلام".