نيمار يكشف حقيقة غضبه من جيسوس .. ويؤكد: تتويج الهلال بالدوري "صعب"

نيمار كشف أسرار أيامه الأولى مع نادي الهلال

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كشف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مساء الخميس، عن أسرار "مهمة"، بخصوص أيامه الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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نيمار انضم إلى الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ90 مليون يورو؛ إلا أنه لم يخض أي مباراة مع الفريق الأزرق - حتى الآن -؛ بسبب الإصابة.

وعن ذلك يقول نيمار في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مشاركته مع البرازيل أمام بوليفيا، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والذي نقلته صحيفة "جلوبو": "نعم.. لست جاهزًا بدنيًا بنسبة 100%، رغم الشفاء من الإصابة".

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وأوضح الساحر البرازيلي، أنه كان من المقرر أن ينضم إلى قائمة نادي الهلال، في كلاسيكو المملكة الأخير أمام الاتحاد، والذي انتهى بفوز فريقه (4-3)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، إلا أنه تعرض لـ"ضربة" في التدريبات الأخيرة التي سبقت المباراة، لذلك فضل الجهاز الفني، إبعاده رسميًا.

ورد نيمار جونيور، على أنباء غضيه من البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، الذي كان يرفض ذهابه للمشاركة مع منتخب البرازيل، في فترة التوقف الحالي؛ قائلًا: "لا اعتبر تصرفه معي (شرًا).. لكنه يحاول الحفاظ عليّ".

ودافع نيمار، عن دوري روشن السعودي، مشددًا على أن هذه المسابقة في طريقها إلى أن تكون واحدة من الأفضل في العالم، لما تضمه من أسماء كبرى.

وأكد مهاجم نادي الهلال، على رغبته في التتويج بجميع البطولات مع الهلال؛ إلا أنه اعترف بأن هذا الأمر صعب للغاية، وخاصة التتويج بلقب الدوري، نظرًا لأن الأندية المنافسة، دعمت صفوفها بقوة.

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