نيمار يكسب قضيته ضد المشجع الذي ضربه!

القضاء أنهى الأمر..

تحصل نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، على حكم بالبراءة من التهمة الموجهة له بضرب أحد مشجعي فريق رين.

وكان نيمار قد انفعل على أحد المشجعين المحتفلين بانتصار رين على البي آس جي في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.

مشجع رين قدّم بلاغًا يتهم فيه الدولي البرازيلي بأنه قد ضربه في وجهه، وأخذ البلاغ إجراءاته القانونية التقليدية.

لكن القضاء اليوم منح البراءة لنيمار من هذه التهم، بعدما اضطر لاعب برشلونة السابق للدفاع عن نفسه أمام المدعي العام والمحكمة.

ويبدو أن نيمار كانت حجته أقوى وأقنع المحكمة هو ومحاميه مع عدم توافر الأدلة، ولكن محامي المشجع المجني عليه لم يعجبه ما آلت إليه الأمور.

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ففي تصريح لصحيفة ليكيب الفرنسية، قال "تخيل لو العكس هو الذي حدث، موكلي كان سيمنع من دخول الملاعب للأبد وسيحكم عليه بالسجن.".

يذكر أن نيمار حاليًا يعاني من إصابة على إثر التوقف الدولي الأخير مع منتخب البرازيل، ومنذ ذلك الحين لم يشارك مع البي آس جي وجاري العمل على تأهيله للعودة من جديد.