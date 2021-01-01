نيمار يفلت من عقوبة كبيرة بعد شجاره الأخير

عقوبة عادلة أم مجاملة؟

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي إيقاف نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، لمدة ثلاث مباريات، على إثر أحداث مباراة ليل الأخيرة.

وكان بي آس جي قد هُزم في ملعب حديقة الأمراء من المتصدر ليل الأسبوع الماضي، وقد تلقى نيمار بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة.

الدولي البرازيلي بدا غاضبًا للغاية وتشاجر مع تياجو ديالو في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، ما جعل بعض الصحف تتكهن بإمكانية إيقافه لمدة طويلة.

في نهاية المطاف، أوقف نيمار لمباراتين بجانب مباراة تقليدية (لحصوله على إنذارين وطرد)، مما أثار ضجة كبيرة في الصحف الفرنسية.

ونشرت الرابطة بيانًا رسميًا كُتب فيه "اجتمعت لجنة الانضباط مساء السابع من أبريل وقررت إيقاف نيمار جونيور لمدة ثلاث مباريات".

في الوقت نفسه، فقررت لجنة الانضباط أيضًا إيقاف تياجو ديالو لمباراة بجانب المباراة التي سيغيب عنها للطرد.

الجدير بالذكر أن نيمار سيغيب هكذا عن مباراة ستراسبورج في الدوري الفرنسي الأسبوع المقبل، وكذلك مباراة سانت إتيان على أن يعود أمام ميتز.

كما تجدر الإشارة إلى أن نيمار غاب بالفعل عن مباراة ليون الجولة الماضية في الليج آ، فيصبح أمامه مباراتان للعودة للملاعب المحلية.