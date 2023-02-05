نيمار يغير عاداته.. احتفال سري بعيد ميلاده

نيمار يتغير بداية من عامه الـ 31!

غيبت الإصابة البرازيلي نيمار عن فوز فريقه باريس سان جيرمان، أمس السبت، على تولوز 2-1 في الدوري الفرنسي. لتكون فرصة للاحتفال بعيد ميلاده الـ 31 مع عائلته وأصدقائه في باريس لكن بشكل مختلف.

ومن المتوقع عودة نيمار للتدريبات الجماعية قريبًا بعدما غاب عن مواجهة أمس ومباراة مونبيلييه الأربعاء الماضي. ولا يُعرف إن كان سيلحق بمواجهة مارسيليا يوم الأربعاء المقبل في الكأس أم لا.

وعلى عكس العادة احتفل نيمار بعيد ميلاده بسرية في أحد مطاعم باريس المُطلة على نهر السين. ولم تُسرب أي صورة حتى الآن للحفل وإن كان المكان وبعض التفاصيل نشرتها RMC Sport.

واعتاد نيمار منذ انضمامه إلى باريس الاحتفالات الصاخبة بعيد ميلاده، ودعوة كل زملائه للحفل الذي كانوا يحضرونه بلون ملابس معين بناء على اختيار اللاعب البرازيلي.

وينتظر باريس مواجهة كبيرة ضد بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير؛ مواجهة من المحتمل أن يغيب عنها الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس المصاب.