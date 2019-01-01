نيمار يغيب عن باريس سان جيرمان لـ 4 أسابيع

إصابة نيمار تؤلم باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف باريس سان جيرمان رسميًا أن فترة غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعرض النجم البرازيلي نيمار للإصابة مجدداً في التوقف الدولي الحالي في المباراة الودية ضد منتخب نيجيريا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعانى نيمار الأمرين بسبب لعنة الإصابات التي لا تفارقه منذ انتقاله من برشلونة إلى العملاق الباريسي في صيف 2017، منها إصابات سيئة، مثل انتكاسته في مشط القدم التي أبعدته عن الفريق في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا عامين متتاليين.

وتجددت الإصابة مرة أخرى بالنسبة لنيمار حيث غادر مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا بعد مرور 12 دقيقة فقط من عمر شوط المباراة الأول.

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وبعد الفحوصات الطبية التي خضع لها، تبين أنه يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، دون وجود قطع كامل في أي منها.

وحسب البيان الرسمي الذي أصدره نادي باريس سان جيرمان اليوم، فإن النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع.

وسيغيب نيمار عن كلاسيكو فرنسا أمام أوليمبيك مارسيليا في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بينما سيكون متاحًا لمواجهة ريال مدريد في ديسمبر.

يذكر أن نيمار قد تعرض لإصابات قوية أبعدته عن الفترة الحاسمة من الموسمين الماضيين وعن بطولة كوبا أمريكا الأخيرة مع البرازيل.