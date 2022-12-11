نيمار يغلق باب الاعتزال الدولي: الهزائم مؤلمة لكن حان وقت المضي قدمًا!

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قد قرر أن يفتح صفحة جديدة مع منتخب بلاده عقب مغادرة كأس العالم مؤخرًا.
جاء هذا في صورة نشرها اللاعب على حسابه في موقع "إنستجرام"، وأكد خلالها أن الهزيمة لا تزال مؤلمة بالنسبة له.
وكتب نيمار: "كنا في غاية القرب، لسوء الحظ، أو ربما لحسن الحظ لم أتعلم كيف أخسر، الهزائم تجعلنا أقوى، لكنها تؤلم للغاية وأنا غير معتاد على ذلك".
وأضاف: "على أي حال علينا أن نمضي قدمًا، الحياة تفعل ذلك حتى لو كانت مؤلمة، لكن الآلام تأخذ وقتها لتشفى، أريد أن أشكر الجميع على دعمهم".
جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد غادر كأس العالم أمام نظيره الكرواتي بعد الخسارة بركلات الترجيح.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- الأمهات الداعم الأول .. احتفالات لاعبي المغرب مع عائلاتهم خلال مونديال قطر
- تصنيف منتخبات كأس العالم 2022: المغرب تطارد الصدارة وفرنسا على القمة 📈
- آسفون يا ميسي ولغز حمدالله .. ردود فعل انتصار المغرب على البرتغال
- ماذا نفعل في فرنسا .. وسعيد للمغرب ولكن | كوميكس كأس العالم