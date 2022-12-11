نيمار يغلق باب الاعتزال الدولي: الهزائم مؤلمة لكن حان وقت المضي قدمًا!

النجم البرازيلي يفتح صفحة جديدة!

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قد قرر أن يفتح صفحة جديدة مع منتخب بلاده عقب مغادرة كأس العالم مؤخرًا.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب على حسابه في موقع "إنستجرام"، وأكد خلالها أن الهزيمة لا تزال مؤلمة بالنسبة له.

وكتب نيمار: "كنا في غاية القرب، لسوء الحظ، أو ربما لحسن الحظ لم أتعلم كيف أخسر، الهزائم تجعلنا أقوى، لكنها تؤلم للغاية وأنا غير معتاد على ذلك".

وأضاف: "على أي حال علينا أن نمضي قدمًا، الحياة تفعل ذلك حتى لو كانت مؤلمة، لكن الآلام تأخذ وقتها لتشفى، أريد أن أشكر الجميع على دعمهم".

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد غادر كأس العالم أمام نظيره الكرواتي بعد الخسارة بركلات الترجيح.