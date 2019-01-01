نيمار يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد شهر إصابة

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

شارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في تدريبات الفريق بعد فترة من الغياب الطويل بسبب الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي.

جاء هذا بشكل منفرد حيث بدأ في لمس الكرة بشكل منفرد بعيدًا عن المجموعة التي تستعد لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في فترة التوقف الدولي الأخيرة في بداية شهر أكتوبر الماضي ليتم حوالي الشهر بعيدًا عن المباريات مع النادي الباريسي.

شكوك حول مستقبل القائد مع باريس سان جيرمان

ويقدم نيمار مستويات رائعة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في اللقاءات التي يظهر فيها بشكل أساسي، حيث سجل أربعة أهداف في خمسة لقاءات.

ويستعد باريس سان جيرمان لسلسلة مباريات قوية للغاية في الفترة المقبلة من ضمنها لقاء الغد في دوري أبطال أوروبا وبريست في الدوري يليه مواجهة ريال مدريد بالأبطال من جديد.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان أوشك على حسم تأهله لدور الـ ١٦ بدوري أبطال أوروبا عقب أن وصل للنقطة التاسعة في الجولة الثالثة.