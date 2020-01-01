نيمار يعتذر عن حضور كرنفال ريو للتركيز مع باريس

نيمار يريد التركيز أكثر مع باريس الفترة القادمة

أعلن نيمار، لاعب باريس سان جيرمان اعتذاره عن حضور كرنفال ريو 2020 للتركيز أكثر مع فريقه خلال الفترة القادمة.

وتستضيف ريو دي حانيرو، كرنفال ريو أشهر الاحتفالات البرازيلية في الفترة من 21 وحتى 26 فبراير، ومن المنتظر أن يحضر هذا العام 36 مليون سائح لمتابعة الكرنفال.

ومن جانبه نشر اللاعب البرازيلي مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام ، قال فيه: "أعلن غيابي هذا العام عن مهرجان ريو 2020".

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وواصل: "هذا صحيح هذه المرة لن أحضر، ولكن لا مشكلة أتمنى للجميع كرنفال سعيد".

ويستعد باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة، لمواجهة بوردو ودييجون في الدوري الفرنسي .

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وسيكون التركيز كله منصب على مواجهة بوروسيا دورتموند في إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 11 مارس القادم.

جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي، شارك مع باريس هذا الموسم في 19 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 16 هدفاً وصنع 10 آخرين.