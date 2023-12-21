نيمار يصرخ .. تحذير طبي خطير من طريقة علاجه "المؤلمة"!

النجم البرازيلي يواصل العلاج الطبيعي بعد جراحة الركبة

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تداولت جماهير الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي الساعات الماضية، فيديو يظهر فيه النجم البرازيلي نيمار جونيور، في إحدى جلسات العلاج الطبيعي، وهو يقوم بالصراخ بسبب الألم الذي يُعاني منه، ولكن هنا تحذير طبي بشأن تلك الطريقة.

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وكان نيمار قد أجرى عملية في الركبة خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة، الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي.

ويرى الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام، أن الفيديو المنتشر لنيمار وهو يتألم أثناء العلاج الطبيعي غير طبيعي ومزعج، مُشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون الألم في المرحلة الحالية بعد 6 أسابيع من الجراحة بسيط وليس بهذه الطريقة.

وقال الجاسر خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى": "مراحل التأهيل تختلف ولكنها لا توصل إلى أن يصير فيها ألم شديد بهذه الطريقة، والثني لا يجب أن يكون بزاوية 90 من أول مرة، ولكن مر وقت كاف من أجل اتخاذ تلك الخطوة".

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وحذر استشاري جراحة العظام من معاناة نيمار من تليف تؤثر على ثني الركبة، وتسبب هذا الألم الشديد.

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