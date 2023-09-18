"نيمار يستحق الطرد" .. وهل تم حرمان الهلال من 5 ركلات جزاء أمام نافباخور؟

اللقطات التحكيمية الجدلية في مباراة الهلال ونافباخور

شهدت مباراة نادي الهلال السعودي أمام نافباخور الأوزبكي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ بسبب مطالبات نجوم الزعيم، بأكثر من ركلة جزاء.

الهلال سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه نافباخور، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أشاد المحلل التحكيمي سمير عثمان، بـ"الطاقم" الذي أدار المباراة، على الرغم من صعوبة أكثر من حالة تحكيمية.

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وأكد عثمان في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، على أن قرارات الحكم، بعدم احتساب ركلات جزاء للزعيم الهلالي، في الدقائق 47 و67 و78 و98 و101، صحيحة.

وكشف المحلل التحكيمي، عن أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم نادي الهلال، كان يستحق "الطرد" من المباراة.

وأشار سمير عثمان، إلى أن الحكم، اكتفى باحتساب كارت أصفر فقط ضد نيمار؛ على الرغم من أن الساحر البرازيلي، ارتكب سلوكًا "غير رياضي"، بدفع لاعب الفريق المنافس، ثم تسديد الكرة في جسده.

جدير بالذكر أن نيمار، بدأ في التشكيل الأساسي للهلال أمام نافباخور، لأول مرة منذ الانضمام إلى الفريق الأزرق؛ بعد أن شارك بديلًا أمام نادي الرياض، في الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.