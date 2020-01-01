نيمار يزيد الغموض حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

نيمار يرفض تحديد مستقبله مع الفريق الباريسي في الوقت الحالي

زاد نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الغموض حول مستقبله مع الفريق، ورفض تحديد مستقبله مع الفريق.

وارتبط نيمار بالرحيل عن صفوف باريس، خلال الصيف الماضي والعودة لبرشلونة، إلا أن الصفقة لم تتم وأكمل اللاعب مشواره مع باريس في نهاية المطاف.

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وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، رفقة الفريق الفرنسي، في صيف 2022 ولم يتخذ أي قرار بالتجديد أو الرحيل حتى الآن.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن اللاعب البرازيلي لم يفكر حتى الآن في مستقبله، وسيتخذ قراره في مايو القادم، إما بالبقاء مع باريس أو الرحيل.

وأكدت الصحيفة، أن نيمار حالياً يركز على الفوز بالدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا مع باريس، وأنها لا تستبعد أن يقوم بتجديد عقده مع ناديه مع باريس.

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وشددت مصادر مقربة من اللاعب، لصحيفة ليكيب، أن نيمار لا يفكر في الوقت الراهن الرحيل من باريس، إذ أنه سعيد بتواجده مع باريس بعد تألقه الأشهر الماضية، وأن عودته إلى البلوجرانا ليست أولوية له حالياً.

جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي، شارك مع باريس هذا الموسم في 19 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 16 هدفاً وصنع 10 آخرين.