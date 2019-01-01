نيمار يرفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يرفض تمديد تعاقده مع الفريق الفرنسي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي قد رفض تمديد تعاقده مع الفريق الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" التي أكدت أن اللاعب قد غلق باب التفاوض مع باريس سان جيرمان بعد ما حدث معه خلال الصيف الماضي.

وكان باريس سان جيرمان يسعى لتمديد تعاقد اللاعب لثلاث سنوات إضافية لينتهي عام ٢٠٢٥ بدلًا من ٢٠٢٢ وليحافظ عليه من رغبات برشلونة وريال مدريد.

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وشهد الصيف الماضي صراعًا كبيرًا بين برشلونة وباريس سان جيرمان في ظل رغبة النادي الكتالوني في الحصول على خدمات نيمار وتمسك الفريق الفرنسي به.

ويأتي رفض نيمار بحسب ما ذكرت الصحيفة في ظل إصراره على الرحيل عن باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة وبسبب رفضهم لرحيله في الصيف الماضي.

ويمر باريس سان جيرمان في الوقت الحالي بسلسلة من تمديد عقود نجومه وعلى رأسهم ماركينيوس وتياجو سيلفا بالإضافة لتوماس مونييه وماركو فيراتي.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد انضم لباريس سان جيرمان في صيف ٢٠١٧ بصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بواقع ٢٢٢ مليون يورو حصل عليهم برشلونة.