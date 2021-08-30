نيمار يحل أزمة برشلونة المالية!

نحو إعادة برشلونة إلى الطريق الصحيح من الناحية المالية

قُضيت الأمور وأصبحت خزائن نادي مستعدة للانتعاش بمبلغ مالي كبير من البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان.

وكان النادي الكتالوني قد رفع دعوي قضائية على البرازيلي لاسترداد الأموال التي حصل عليها كمقدم عقد بعد تجديد عقده مع البارسا قبل الرحيل إلي باريس سان جيرمان في صيف 2017،.

وتم حل الأزمة بين الطرفين بالاتفاق على تسوية ودية ودفع الأموال المستحقة لنادي برشلونة على مدار موسم 2021/2022.

ما هو المبلغ المقرر أن يحصل عليه النادي الكتالوني؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مسئولي برشلونة سيحصلون على 54 مليون يورو من نيمارعلى مدار الموسم الجاري، وهو مبلغ كبير سيساهم فى حل الأزمة الإقتصادية التي تجتاج النادي.

ومن المقرر أن يستقبل نادي برشلونة المبلغ المتفق عليه فى الأشهر المقبلة لتضاف إلى التقرير الاقتصادي والميزانية المالية لنادي برشلونة الخاصة بعام 2021/2022.

كيف هي الأمور بين برشلونة ونيمار الآن؟

حسب الصحيفة فإن برشلونة اتفق مع نيمار، على حل جميع القضايا العالقة، مما يسمح لبرشلونة، بالحصول عن أكثر من 90 مليون يورو العام المقبل، لكن الرقم الذي سيتم احتسابه ضمن المدخلات، سيكون 55 مليونًا.

وأوضحت الصحيفة، أنك بسبب أن نيمار تنازل عن طلبه بالحصول على 54 مليون يورو من برشلونة، مقابل تجديد عقده مطلع 2017، قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان. كما تخلى برشلونة عن استرداد 16.7 مليون يورو من لاعبه البرازيلي السابق.

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