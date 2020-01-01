نيمار يحارب كورونا بالقصص الكرتونية

بادرة إيجابية من نيمار لجمهوره خلال فترة الحجر الصحي

أعلنت شركة الرسوم الكرتونية التي يمتلكها نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، توزيع عددًا من مجلتها بالمجان على الجمهور لتسلية أوقاتهم خلال فترة الحجر الصحي.

العديد من الدول حول العالم طلبت من مواطنيها المكوث في المنزل وعدم النزول إلى الشوارع تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان رسمي: "نظرًا للحالة التي يعيشها العالم من غلق لجميع وسائل الترفيه وجلوس الجميع في المنزل، قررت الشركة توزيع جميع قصص نيمار الكرتونية والتي تبلغ 200 حلقة على الجمهور بالمجان".

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وتابعت: "كما سوف ينظم كتاب المجلة حفل على الإنترنت وعلى موقع "فيسبوك" لعرض طريقة صناعة المجلة ورسم الشخصيات المختلفة بقيادة داستن إيفانز".

وأوضح البيان أنّ هناك أكثر من مليار طالب غير موجود في مدرسته حاليًا بسبب حظر التجمعات تجنبًا لانتشار فيروس كورونا، مما يعني أنّ هذه الفرصة مناسبة لقراءة القصص الكرتونية.

كما شارك حارس مرمى نوريتش سيتي، تيم كرول، في حملة لمساعدة كبار السن في إنجلترا على شراء حاجاتهم تجنبًا لاختلاطهم بمريض فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنّ العديد من اللاعبين والأندية تبرعت لمكافحة فيروس كورونا وعلى رأسهم أسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، وهداف ريال مدريد التاريخي، كريستيانو رونالدو.