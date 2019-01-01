نيمار يتغيب عن تدريبات البرازيل لليوم الثاني على التوالي

آثار إصابة الثلاثاء لم تصل إلى النهاية بعد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغيب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان عن تدريبات منتخب بلاده لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك بعد خروجه من تدريبات الثلاثاء، بعد شعوره بعدم ارتياح في ركبته اليسرى.

ولم تجد الفحوصات الأولية أثراً لإصابة خطيرة، ولكنه لا يزال تحت الملاحظة المكثفة للجهاز الطبي.

ويستعد المنتخب البرازيلي لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 في الديار، الأمر الذي يجعل السيليساو هو المرشح الأول لحمل اللقب.

يذكر أن تيتي مدرب المنتخب قرر سحب شارة القيادة من نيمار ومنحها لزميله الظهير داني ألفيس.