نيمار يتعرض لإصابة قوية تزيد من أزمات باريس سان جيرمان

تفاصيل إصابة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد ليل اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا غاليًا على ليل بنتيجة 4-3، وسجل نيمار هدفًا في الدقيقة 17 من أحداث الشوط الأول، وصنع هدف لكيليان مبابي.

وتدخل نيمار مع لاعب ليل في كرة مشتركة ليسقط على الأرض ويتعرض لاتواء شديد في كاحل قدمه الأيمن بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني للمباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة فى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي، واستعاد نغمة الانتصارات بعد النتائج السلبية الأخيرة.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 8 مارس المقبل، وسيحتاج الفريق الباريسي لنيمار في هذه المواجهة الحاسمة بعد هزيمته ذهابًا وإصابته ستؤثر كثيرًا عليهم.