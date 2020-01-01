نيمار يتخطى رقم الظاهرة مع البرازيل بعد هاتريك بيرو

نجم باريس سان جيرمان يقترب من بيليه

استعاد النجم البرازيلي نيمار بريقه مع منتخب بلاده، بعد المساهمة في الفوز على بيرو، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

نيمار نجح في تسجيل ثلاثية، في المباراة التي انتهت لصالح البرازيل بنتيجة 4/2، حيث سجل هدفين من ركلتي جزاء.

ويصبح بذلك مهاجم باريس سان جيرمان، في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل، متفوقاً على مواطنه رونالدو المعروف بالظاهرة.

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ووصل نيمار للهدف رقم 64 مقابل 62 لرونالدو، و55 لروماريو صاحب المركز الثالث و 48 لزيكو في المركز الرابع.

ويمتلك النجم البرازيلي فرصة كبيرة للاقتراب من بيليه صاحب المركز الأول والذي أحرز 77 هدفاً في 92 مباراة لعبها بقميص السيليساو.

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ووضع الفوز المنتخب البرازيلي في المركز الأول بتصفيات المونديال بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.