نيمار يتحول لسلاح انتخابي في برشلونة

اللاعب البرازيلي قد يعود لكتالونيا

تحدثت تقارير في كتالونيا عن اهتمام من قبل المرشحين في انتخابات برشلونة بالتعاقد مع نجم الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي نيمار.

وستقام انتخابات الرئاسة ومجلس الإدارة الخاصة ببرشلونة في الرابع والعشرين من يناير المقبل، وسط صراع بين عديد المرشحين للحصول على المنصب الشاغر.

وذكرت "سبورت" أن عديد المرشحين قد تواصل مع اللاعب البرازيلي لاستطلاعب رأيه بخصوص العودة لصفوف ناديه القديم من جديد.

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وأعلن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن بداية مفاوضات فريقه مع الثلاثي الهجومي نيمار دا سيلفا وأنخيل دي ماريا وكيليان مبابي من أجل تجديد عقودهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية لليوناردو أكد خلالها أن النادي يعاني من صعوبات مادية عديدة لذلك فالمفاوضات لن تكون سهلة.

وقال ليوناردو: "لقد بدأنا المفاوضات مع نيمار ومبابي ودي ماريا من أجل تمديد عقودهم معنا، لكن تذكروا أن باريس سان جيرمان عانى من خسائر مادية هذا العام والوقت الذي نمر به ليس سهلًا، لكننا نتحدث بشكل مباشر معهم".

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وينتهي تعاقد نيمار ومبابي في عام 2022 وهو ما جذب أنظار أكبر الفرق الأوروبية لهما وفي مقدمتهم برشلونة وريال مدريد.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد رفض رحيل نيمار في الصيف قبل الماضي لبرشلونة بالفعل بالرغم من امتداد المفاوضات لأكثر من شهرين.