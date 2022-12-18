النجم البرازيلي نسي الصراع التاريخي!

نسي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أو تناسى الصراع التاريخي بين منتخب بلاده وبين الأرجنتين على زعامة كرة القدم في أمريكا الجنوبية والعالم.

جاء هذا بعد أن خرج البرازيلي بتهنئة علنية لزميله في باريس سان جيرمان وصديقه المقرب ليونيل ميسي، بعد فوز الأخير بكأس العالم.

ونشر نيمار صورة لميسي وهو يلمس كأس العالم قبل أن يرفعها أثناء مراسم تتويج الأرجنتين بها، وأرفقها برسالة حيث كتب: "مبروك يا أخي".

نيمار علم أن جماهير المنتخب البرازيلي لن تتركه في حاله بعد خروج بلاده المخيب للآمال من كأس العالم أمام المنتخب الكرواتي في ربع النهائي، فقام بغلق التعليقات الخاصة بالصورة ولم يسمح إلا لهؤلاء الذين لديهم شارة تأكيد الشخصية الخاصة بموقع "إنستجرام"، والمشاهير فقط بالتعليق.

جدير بالذكر أن ذلك اللقب هو الثالث للمنتخب الأرجنتيني في التاريخ والأول منذ عام 1986 الذي حققه مارادونا ورفاقه.